Кристиан Бэйл превратился в монстра в фильме "Невеста" — видео

Оскароносный Кристиан Бэйл сыграл главную роль в новом фильме от Warner Bros. Речь идет о научно-фантастическом хорроре "Невеста" (The Bride), где британский актер сыграл монстра Франкенштайна.

Фильм "Невеста" сможет удивить зрителей

Эта история базируется на культовом романе английской писательницы Мэри Шелли "Франкенштейн или Современный Прометей" начала 19 века.

Однако создатели киноновинки решили обыграть сюжет и вплести в него новую любовную линию.

Так, одинокий монстр Франкенштейна прибывает в Чикаго, чтобы попросить выдающуюся ученую доктор Юфрониус создать для него подругу и одновременно любимую.

Чтобы воплотить этот замысел в реальность, они оживляют убитую молодую женщину, и на свет появляется Невеста.

Но события быстро выходят из-под контроля: научный эксперимент превращается в взрывную смесь любви изгоев, культурной революции, одержимости и преступлений, бросающих вызов самой идее жизни и смерти.

Следует обратить внимание на то, что главная женская роль досталась Джесси Бакли.

Именно она недавно получила "Золотой глобус" за лучшую женскую роль в фильме "Гамнет".

На большие экраны в Украине “Невеста” выйдет 5 марта 2026 года.