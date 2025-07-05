Крижані "млинці" та гострі айсберги — українські полярники поділилися дивовижними краєвидами Антарктиди

Українські вчені зі станції «Академік Вернадський» показали зимовий вихід в океан поблизу острова Галіндез в Антарктиді.
Головні тези:
- Українські полярники зі станції «Академік Вернадський» показали крижані млинці та гострі айсберги в океані поблизу острова Галіндез в Антарктиді.
- Зимові спостереження полярників надають цінну інформацію про поведінку китів і зміни в океані в умовах глобального потепління.
- У відео виявлено етапи формування морської криги, а також спостереження за горбатими китами, які пускають фонтани та округлюють спину на поверхні води.
Українські полярники поділилися ефектним відео зі зимової Антарктиди
Відео зимових краєвидів Антарктиди Національний антарктичний науковий центр оприлюднив у Фейсбуці.
Науковці розповіли, що в Антарктиді триває зима і в акваторії навколо острова Галіндез, де розташована станція «Академік Вернадський», з’являється лід, а тому виїзди на човнах стають рідшими або й припиняються взагалі.
За словами полярників, такі зимові спостереження є дуже цінними, адже дають унікальну інформацію про поведінку тварин, зокрема китів, в умовах зміни клімату
На відео можна побачити, як поверхню води вкривають крижані млинці — круглі, немов обточені шматочки льоду. Це один із етапів формування морської криги, а в разі зниження температури млинці застигають в еластичну льодову кору — нілас.
Також під час виходу в океан біологам пощастило зустріти горбатих китів, які пускали фонтани та округлювали спину, зокрема — це два поширених типи їхньої поведінки біля поверхні води.
Фонтанування відбувається, коли кит робить вдих через дихальний отвір на маківці (дихало), випускаючи струмінь повітря та конденсованої водяної пари.
Округленням вчені називають процес, коли під час пірнання кит сильно вигинає спину в районі плавця. Саме за таку звичку та власне спинний плавець, що надає тілу горбатої форми, цей вид отримав свою назву.
Полярники також нагадали, що з 2018 року на станції «Академік Вернадський» впроваджена комплексна програма з вивчення китоподібних, яка передбачає кілька різних видів досліджень.
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