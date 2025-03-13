Українські полярники зафільмували нахабну сивку, яка відбирає їжу у пінгвіна

Науковці з Національного Антарктичного наукового центру створили нове відео з життя пташок. На ньому нахаба-сивка силою забирає кріль у пінгвіна.

Нечемна нахаба: як сивка у пінгвіна кріль відбирала

Пригадуєте, ми показували невелику птаху сивку білу, яка не плаває у воді, а є суто наземною твариною Антарктики? Тоді багатьох зацікавило, як же вона добуває собі їжу. Наші полярники зловили на відео такий момент.

Сивка нападає на пінгвіна, який годує своє пташеня. Може дзьобати або бити крилами. Якщо «полювання» вдале, то їжа (паста з крилю) падає на сніг, а сивка одразу її з'їдає.

На записах також видно, як інші пінгвіни намагаються прогнати білих «нахаб», але ті постійно повертаються.

Загалом сивки живляться крилем з посліду тюленів та пінгвінів, виплювками мартинів та бакланів, не гребують будь-якою падлиною. Перебувають в постійному пошуку їжі й усе пробують на дзьоб — а раптом воно виявиться їстівне, зауважують науковці.

Тож наші учасники експедицій жартують, що якби ці пташки були розміром з орла, то з’їли б усе живе, зокрема якогось неуважного полярника.

До речі, сивки, як і пінгвіни, гніздують на острові Галіндез та виводять тут малюків.