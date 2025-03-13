Украинские полярники сняли на видео наглую сивку, которая отбирает еду у пингвина

Ученые из Национального Антарктического научного центра создали новое видео из жизни птиц. На нем нахала-сивка силой уносит криль у пингвина.

Невежливая нахалка: как сивка у пингвина криль отбирала

Помните, мы показывали небольшую птицу белую седку, которая не плавает в воде, а является сугубо наземным животным Антарктики? Тогда многих заинтересовало, как она добывает себе еду. Наши полярники поймали на видео такой момент.

Сивка нападает на пингвина, который кормит своего птенца. Может клевать или бить крыльями. Если охота удачная, то еда (паста из криля) падает на снег, а сивка сразу ее съедает.

На записях также видно, как другие пингвины пытаются прогнать белых "наглей", но те постоянно возвращаются.

В общем, сивки питаются крилем из помета тюленей и пингвинов, выплевками мартинов и бакланов, не гнушаются какой-либо падалью. Находятся в постоянном поиске пищи и все пробуют на клюв — а вдруг оно окажется съедобным, отмечают ученые.

Поэтому наши участники экспедиций шутят, что если бы эти птички были размером с орла, то съели бы все живое, в частности, какого-нибудь невнимательного полярника.

Кстати, сивки, как и пингвины, гнездятся на острове Галиндез и выводят здесь малышей.