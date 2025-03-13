Украинские полярники сняли на видео наглую сивку, которая отбирает еду у пингвина

Ученые из Национального Антарктического научного центра создали новое видео из жизни птиц. На нем нахала-сивка силой уносит криль у пингвина.
Главные тезисы
- На видео украинских полярников зафиксирован момент, когда сивка отбирает криль у пингвина во время кормления.
- Сивки используют хитрость и агрессивное поведение, чтобы добраться до еды, отбирая ее у других птиц, в том числе у пингвинов.
- Ученые отмечают, что сивки не гнушаются ничем и исследуют все возможные источники пищи, используя при этом различные стратегии и методы поиска.
Невежливая нахалка: как сивка у пингвина криль отбирала
Помните, мы показывали небольшую птицу белую седку, которая не плавает в воде, а является сугубо наземным животным Антарктики? Тогда многих заинтересовало, как она добывает себе еду. Наши полярники поймали на видео такой момент.
Сивка нападает на пингвина, который кормит своего птенца. Может клевать или бить крыльями. Если охота удачная, то еда (паста из криля) падает на снег, а сивка сразу ее съедает.
На записях также видно, как другие пингвины пытаются прогнать белых "наглей", но те постоянно возвращаются.
В общем, сивки питаются крилем из помета тюленей и пингвинов, выплевками мартинов и бакланов, не гнушаются какой-либо падалью. Находятся в постоянном поиске пищи и все пробуют на клюв — а вдруг оно окажется съедобным, отмечают ученые.
Поэтому наши участники экспедиций шутят, что если бы эти птички были размером с орла, то съели бы все живое, в частности, какого-нибудь невнимательного полярника.
Кстати, сивки, как и пингвины, гнездятся на острове Галиндез и выводят здесь малышей.
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