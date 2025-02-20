Украинские полярники сняли игривого горбатого кита — видео

Во время морского выезда в Северном океане украинским исследователям удалось приблизиться к молодому горбатому киту. Горбань решил поиграть с полярниками и даже показал свой животик.
Главные тезисы
- Украинским полярникам удалось снять невероятное видео с игривым горбатым китом, который провел около 15 минут, взаимодействуя с исследователями.
- Полярники измерили размеры кита с помощью дрона, выполнили фотоидентификацию и взяли образцы кожи и жира для дальнейших исследований.
- Благодаря собранной информации ученые смогут внести кита в международную идентификационную базу, сравнивать изменения, оценивать размножение, кормовую базу, миграцию и другие аспекты жизни животного.
Игривый горбатый кит общался с украинскими полярниками
Невероятным видео игрушек огромного животного поделились в Национальном антарктическом научном центре.
Украинские полярники рассказали, что на горбуна длиной 9,6 метра исследователи встретили во время морского выезда.
Ученые решили подойти поближе к животному и провести исследования, в том числе измерить размеры кита с помощью дрона, сделать фотоидентификацию и взять у него образцы кожи и жира.
Пока полярники выполняли работу, млекопитающее активно плавало вокруг них, играя около 15 минут.
Впоследствии учёные подсчитали, что размерами кит вдвое превышал длину лодки полярников. Размеры его тела указывают на то, что это молодое животное — взрослые горбуны достигают длины от 13 до 15 метров.
Во время этой встречи биологу Свитозару Давиденко удалось собрать разную информацию о китах. Кроме определения размера, ученый сфотографировал хвостовой пловец великана: рисунок на нем у горбанов уникален, как отпечаток пальцев у человека.
Там добавили, что теперь кита будут внесены в международную идентификационную базу. Благодаря этой информации позже учёные смогут сравнить изменения животного. Кроме того, полученные данные помогут оценить успеваемость размножения китов, наличие у них кормовой базы, миграцию и прочее.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-