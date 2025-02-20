Украинские полярники сняли игривого горбатого кита — видео

Во время морского выезда в Северном океане украинским исследователям удалось приблизиться к молодому горбатому киту. Горбань решил поиграть с полярниками и даже показал свой животик.

Игривый горбатый кит общался с украинскими полярниками

Невероятным видео игрушек огромного животного поделились в Национальном антарктическом научном центре.

Украинские полярники рассказали, что на горбуна длиной 9,6 метра исследователи встретили во время морского выезда.

Ученые решили подойти поближе к животному и провести исследования, в том числе измерить размеры кита с помощью дрона, сделать фотоидентификацию и взять у него образцы кожи и жира.

Пока полярники выполняли работу, млекопитающее активно плавало вокруг них, играя около 15 минут.

Горбун пускал фонтаны, округлял спину, показывал хвостик, а в один момент даже перевернулся животом вверх и стал хлопать грудными пловцами (это нечасто можно увидеть). Правда, одним пловцом он легонько задел лодку с полярниками, чем немного их взбодрил. Но после этого вежливо уплыл, — рассказали в НАНЦ. Поделиться

Впоследствии учёные подсчитали, что размерами кит вдвое превышал длину лодки полярников. Размеры его тела указывают на то, что это молодое животное — взрослые горбуны достигают длины от 13 до 15 метров.

Во время этой встречи биологу Свитозару Давиденко удалось собрать разную информацию о китах. Кроме определения размера, ученый сфотографировал хвостовой пловец великана: рисунок на нем у горбанов уникален, как отпечаток пальцев у человека.

Там добавили, что теперь кита будут внесены в международную идентификационную базу. Благодаря этой информации позже учёные смогут сравнить изменения животного. Кроме того, полученные данные помогут оценить успеваемость размножения китов, наличие у них кормовой базы, миграцию и прочее.