Українські полярники зафільмували грайливого горбатого кита — відео

Під час морського виїзду в Північному океані українським дослідникам вдалося наблизитися до молодого горбатого кита. Горбань вирішив погратися з полярниками та навіть показав свій животик.
Головні тези:
- Українським полярникам вдалося зняти неймовірне відео з горбатим китом в Північному океані.
- Молода тварина горбаня провела близько 15 хвилин, граючись та взаємодіючи з дослідниками.
- Полярники виміряли розміри кита за допомогою дрона, виконали фотоідентифікацію та зібрали зразки шкіри та жиру.
Грайливий горбатий кит спілкувався з українськими полярниками
Неймовірним відео забавок величезної тварини поділилися в Національному антарктичному науковому центрі.
Українські полярники розповіли, що на горбаня завдовжки 9,6 метра дослідники натрапили під час морського виїзду.
Вчені вирішили підійти ближче до тварини та провести дослідження, зокрема виміряти розміри кита за допомогою дрона, зробити фотоідентифікацію та взяти в нього зразки шкіри та жиру.
Поки полярники виконували роботу, ссавець активно плавав навколо їхнього, граючись близько 15 хвилин.
Згодом вчені підрахували, що розмірами кит вдвічі перевищував довжину човна полярників. Розміри його тіла вказують на те, що це молода тварина — дорослі горбані сягають довжини від 13 до 15 метрів.
Під час цієї зустрічі біологу Світозару Давиденку вдалося зібрати різну інформацію про кита. Окрім визначення розміру, вчений сфотографував хвостовий плавець велетня: малюнок на ньому в горбанів унікальний, як відбиток пальців у людини.
Там додали, що тепер кита внесуть до міжнародної ідентифікаційної бази. Завдяки цій інформації пізніше вчені зможуть порівняти зміни тварини. Крім того, отримані дані допоможуть оцінити успішність розмноження китів, наявність у них кормової бази, міграцію та інше.
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