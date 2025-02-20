Українські полярники зафільмували грайливого горбатого кита — відео

Під час морського виїзду в Північному океані українським дослідникам вдалося наблизитися до молодого горбатого кита. Горбань вирішив погратися з полярниками та навіть показав свій животик.

Грайливий горбатий кит спілкувався з українськими полярниками

Неймовірним відео забавок величезної тварини поділилися в Національному антарктичному науковому центрі.

Українські полярники розповіли, що на горбаня завдовжки 9,6 метра дослідники натрапили під час морського виїзду.

Вчені вирішили підійти ближче до тварини та провести дослідження, зокрема виміряти розміри кита за допомогою дрона, зробити фотоідентифікацію та взяти в нього зразки шкіри та жиру.

Поки полярники виконували роботу, ссавець активно плавав навколо їхнього, граючись близько 15 хвилин.

Горбань пускав фонтани, округлював спину, показував хвостик, а в один момент навіть перевернувся животиком догори та став плескати грудними плавцями (це нечасто можна побачити). Щоправда, одним плавцем він легенько зачепив човен з полярниками, чим трохи їх збадьорив. Але після цього чемно відплив, — розповіли в НАНЦ. Поширити

Згодом вчені підрахували, що розмірами кит вдвічі перевищував довжину човна полярників. Розміри його тіла вказують на те, що це молода тварина — дорослі горбані сягають довжини від 13 до 15 метрів.

Під час цієї зустрічі біологу Світозару Давиденку вдалося зібрати різну інформацію про кита. Окрім визначення розміру, вчений сфотографував хвостовий плавець велетня: малюнок на ньому в горбанів унікальний, як відбиток пальців у людини.

Там додали, що тепер кита внесуть до міжнародної ідентифікаційної бази. Завдяки цій інформації пізніше вчені зможуть порівняти зміни тварини. Крім того, отримані дані допоможуть оцінити успішність розмноження китів, наявність у них кормової бази, міграцію та інше.