Українські полярники зробили унікальний запис "розмови" косаток

Вчені з Національного антарктичного наукового центру вперше представляють записані звуки косаток.
Головні тези:
- Косатки ведуть соціальну комунікацію за допомогою імпульсних криків, свистів та ехолокаційних клацань.
- Унікальні звуки косаток записані у рамках досліджень полярників в антарктичному регіоні.
- Механізм вокалізації та функціональність звуків косаток та інших морських ссавців ще не вивчені повністю.
Як “розмовляють” косатки — аудіо
На аудіо — переважно імпульсні крики, за допомогою яких відбувається соціальна комунікація косаток. Також до основних типів їхніх звуків належать свисти та ехолокаційні клацання.
Цікаво, що імпульсні звуки ці хижаки створюють не голосовими зв’язками, а видуваючи повітря через спеціальні структури в носовій порожнині. Цей механізм, як і розмаїття та функціональність звуків косаток й інших морських ссавців до кінця не вивчено.
Інший варіант — акустичні тралення під час руху суден, зокрема «Ноосфери», або моторних човнів впродовж морських виходів зі станції. Хоча найчастіше наші біологи робили записи під час зупинок човнів для спостережень за тваринами чи виконання інших робіт. Саме так були записані звуки косаток, які ви чуєте.
10 лютого 2024 року ми працювали в затоці Коллінз й побачили на крижинах 11 морських леопардів. Тож коли висаджувалися на острів, біля пришвартованого човна лишили увімкнений акустичний рекордер, щоб не проґавити можливість записати підводні вокалізації цих хижаків. Але потім на записі несподівано виявили звуки групи косаток типу “В” (великі), які переважно полюють на тюленів, — розповів біолог 28-ї УАЕ Вадим Ткаченко.
За звуками вчені з’ясували, що група косаток із щонайменше трьох тварин періодично підходила дуже близько до залишеного човна. Ймовірно, вони шукали тюленів, щоб ними поласувати.
Представлена візуалізація містить спектрограми і осцилограми для 23 окремих сигналів, змонтованих у безперервний трек.
Ці сигнали знаходяться переважно в ультразвуковому діапазоні, який не є доступним для сприйняття людини. Те, що ми чуємо під час відтворення, це звуки, які потрапили в діапазон до 20 kHz, а також набір різних відлунь та інших коливань середовища, що утворились під час вокалізації тварин.
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