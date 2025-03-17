Українські полярники зробили унікальний запис "розмови" косаток

Як “розмовляють” косатки — аудіо

На аудіо — переважно імпульсні крики, за допомогою яких відбувається соціальна комунікація косаток. Також до основних типів їхніх звуків належать свисти та ехолокаційні клацання.

Цікаво, що імпульсні звуки ці хижаки створюють не голосовими зв’язками, а видуваючи повітря через спеціальні структури в носовій порожнині. Цей механізм, як і розмаїття та функціональність звуків косаток й інших морських ссавців до кінця не вивчено.

Є різні способи записування звуків. Наприклад, цілодобовий пасивний моніторинг в одній локації. Він може бути на короткий період (так біля «Вернадського» записували звуки тюленів Ведделла у шлюбний сезон) або ж цілорічно (такий проєкт нині триває біля острова Анверс неподалік нашої станції, у співпраці з американськими колегами). Такий моніторинг дозволяє визначати сезонну динаміку присутності різних видів морських ссавців в цьому районі. Поширити

Інший варіант — акустичні тралення під час руху суден, зокрема «Ноосфери», або моторних човнів впродовж морських виходів зі станції. Хоча найчастіше наші біологи робили записи під час зупинок човнів для спостережень за тваринами чи виконання інших робіт. Саме так були записані звуки косаток, які ви чуєте.

10 лютого 2024 року ми працювали в затоці Коллінз й побачили на крижинах 11 морських леопардів. Тож коли висаджувалися на острів, біля пришвартованого човна лишили увімкнений акустичний рекордер, щоб не проґавити можливість записати підводні вокалізації цих хижаків. Але потім на записі несподівано виявили звуки групи косаток типу “В” (великі), які переважно полюють на тюленів, — розповів біолог 28-ї УАЕ Вадим Ткаченко.

За звуками вчені з’ясували, що група косаток із щонайменше трьох тварин періодично підходила дуже близько до залишеного човна. Ймовірно, вони шукали тюленів, щоб ними поласувати.

Побачити косаток в районі нашої станції можна нечасто, зазвичай до 10 разів за рік. Водночас розшифровка записів показує, що косатки присутні поруч регулярно, навіть коли ми їх не бачимо за айсбергами та скупченнями льоду, — пояснює біологиня НАНЦ Оксана Савенко. Поширити

Представлена візуалізація містить спектрограми і осцилограми для 23 окремих сигналів, змонтованих у безперервний трек.