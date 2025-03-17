Украинские полярники сделали уникальную запись "разговора" косаток

Как разговаривают косатки — аудио

На аудио — преимущественно импульсные крики, с помощью которых происходит социальная коммуникация косаток. Также к основным типам их звуков относятся свисты и эхолокационные щелчки.

Интересно, что импульсные звуки эти хищники создают не голосовыми связями, а выдувая воздух через специальные структуры носовой полости. Этот механизм, как и разнообразие и функциональность звуков косаток и других морских млекопитающих, до конца не изучен.

Есть разные способы записи звуков. К примеру, круглосуточный пассивный мониторинг в одной локации. Он может быть на короткий период (так возле «Вернадского» записывали звуки тюленей Ведделла в брачный сезон) или круглогодично (такой проект продолжается у острова Анверс неподалеку от нашей станции, в сотрудничестве с американскими коллегами). Такой мониторинг позволяет определять сезонную динамику присутствия разных видов морских млекопитающих в этом районе. Поделиться

Другой вариант — акустические тралления во время движения судов, в частности «Ноосферы», или моторных лодок в течение морских выходов со станции. Хотя чаще всего наши биологи делали записи при остановках лодок для наблюдений за животными или других работ. Именно так были записаны звуки косаток, которые вы слышите.

10 февраля 2024 года мы работали в заливе Коллинз и увидели на льдинах 11 морских леопардов. Поэтому когда высаживались на остров, у пришвартованной лодки оставили включенный акустический рекордер, чтобы не упустить возможность записать подводные вокализации этих хищников. Но потом на записи неожиданно обнаружили звуки группы косаток типа В (большие), которые преимущественно охотятся на тюленей, — рассказал биолог 28-й УАЭ Вадим Ткаченко.

По звукам ученые выяснили, что группа косаток из не менее трех животных периодически подходила очень близко к оставленной лодке. Вероятно, они искали тюленей, чтобы ими полакомиться.

Увидеть косаток в районе нашей станции можно нечасто, обычно до 10 раз в год. В то же время, расшифровка записей показывает, что косатки присутствуют рядом регулярно, даже когда мы их не видим за айсбергами и скоплениями льда, — объясняет биология НАНЦ Оксана Савенко. Поделиться

Представленная визуализация содержит спектрограммы и осциллограммы для 23 отдельных сигналов, смонтированных в непрерывный трек.