Украинские полярники сделали уникальную запись "разговора" косаток

Ученые из Национального антарктического научного центра впервые представляют записанные звуки косаток.
Главные тезисы
- Украинские ученые записали уникальные звуки косаток во время исследований в антарктическом регионе.
- Косатки ведут социальную коммуникацию с помощью импульсных криков, свистов и эхолокационных щелчков.
- Механизм вокализации косаток и других морских млекопитающих еще не полностью изучен, исследования продолжаются.
Как разговаривают косатки — аудио
На аудио — преимущественно импульсные крики, с помощью которых происходит социальная коммуникация косаток. Также к основным типам их звуков относятся свисты и эхолокационные щелчки.
Интересно, что импульсные звуки эти хищники создают не голосовыми связями, а выдувая воздух через специальные структуры носовой полости. Этот механизм, как и разнообразие и функциональность звуков косаток и других морских млекопитающих, до конца не изучен.
Другой вариант — акустические тралления во время движения судов, в частности «Ноосферы», или моторных лодок в течение морских выходов со станции. Хотя чаще всего наши биологи делали записи при остановках лодок для наблюдений за животными или других работ. Именно так были записаны звуки косаток, которые вы слышите.
10 февраля 2024 года мы работали в заливе Коллинз и увидели на льдинах 11 морских леопардов. Поэтому когда высаживались на остров, у пришвартованной лодки оставили включенный акустический рекордер, чтобы не упустить возможность записать подводные вокализации этих хищников. Но потом на записи неожиданно обнаружили звуки группы косаток типа В (большие), которые преимущественно охотятся на тюленей, — рассказал биолог 28-й УАЭ Вадим Ткаченко.
По звукам ученые выяснили, что группа косаток из не менее трех животных периодически подходила очень близко к оставленной лодке. Вероятно, они искали тюленей, чтобы ими полакомиться.
Представленная визуализация содержит спектрограммы и осциллограммы для 23 отдельных сигналов, смонтированных в непрерывный трек.
Эти сигналы находятся преимущественно в ультразвуковом диапазоне, который не доступен для восприятия человека. То, что мы слышим при воспроизведении, это звуки, попавшие в диапазон до 20 kHz, а также набор различных эхо и других колебаний среды, образовавшихся во время вокализации животных.
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