Ледяные "блинчики" и острые айсберги — украинские полярники поделились удивительными видами Антарктиды

Украинские ученые со станции "Академик Вернадский" показали зимний выход в океан вблизи острова Галиндез в Антарктиде.

Украинские полярники поделились эффектным видео из зимней Антарктиды

Видео зимних пейзажей Антарктиды Национальный антарктический научный центр обнародовал в Фейсбуке.

Ученые рассказали, что в Антарктиде продолжается зима и в акватории вокруг острова Галиндез, где расположена станция «Академик Вернадский», появляется лед, поэтому выезды на лодках становятся реже или прекращаются вообще.

Но, пока есть возможность, украинские исследователи выходят работать в океан для отбора образцов и наблюдений за животными. Поделиться

По словам полярников, такие зимние наблюдения очень ценны, ведь дают уникальную информацию о поведении животных, в частности китов, в условиях изменения климата.

На видео можно увидеть, как поверхность воды покрывают ледяные блины – круглые, словно обточенные кусочки льда. Это один из этапов формирования морского льда, а при понижении температуры блины застывают в эластичную ледовую кору — нилас.

Также во время выхода в океан биологам удалось встретить горбатых китов, которые пускали фонтаны и округляли спину, в частности — два распространенных типа их поведения у поверхности воды.

Фонтанирование происходит, когда кит делает вдох через дыхательное отверстие на макушке (дышало), испуская струю воздуха и конденсированного водяного пара.

Из-за разности давления и температуры над великаном будто образуется облако и слышен громкий звук, с которым выдавливается воздух. У горбатых китов фонтан похож на куст и может достигать 3-5 метров в высоту. Поделиться

Округлением ученые называют процесс, когда во время ныряния кит сильно изгибает спину в районе пловца. Именно за такую привычку и спинной пловец, придающий телу горбатой формы, этот вид получил свое название.