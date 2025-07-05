Ледяные "блинчики" и острые айсберги — украинские полярники поделились удивительными видами Антарктиды

Украинские ученые со станции "Академик Вернадский" показали зимний выход в океан вблизи острова Галиндез в Антарктиде.
Главные тезисы
- Зимние наблюдения украинских полярников в Антарктиде предоставляют ценную информацию об изменениях в океане в условиях глобального потепления.
- Полярники показали процессы формирования морского льда и наблюдения за горбатыми китами, что является уникальным исследованием поведения животных в условиях изменения климата.
Украинские полярники поделились эффектным видео из зимней Антарктиды
Видео зимних пейзажей Антарктиды Национальный антарктический научный центр обнародовал в Фейсбуке.
Ученые рассказали, что в Антарктиде продолжается зима и в акватории вокруг острова Галиндез, где расположена станция «Академик Вернадский», появляется лед, поэтому выезды на лодках становятся реже или прекращаются вообще.
По словам полярников, такие зимние наблюдения очень ценны, ведь дают уникальную информацию о поведении животных, в частности китов, в условиях изменения климата.
На видео можно увидеть, как поверхность воды покрывают ледяные блины – круглые, словно обточенные кусочки льда. Это один из этапов формирования морского льда, а при понижении температуры блины застывают в эластичную ледовую кору — нилас.
Также во время выхода в океан биологам удалось встретить горбатых китов, которые пускали фонтаны и округляли спину, в частности — два распространенных типа их поведения у поверхности воды.
Фонтанирование происходит, когда кит делает вдох через дыхательное отверстие на макушке (дышало), испуская струю воздуха и конденсированного водяного пара.
Округлением ученые называют процесс, когда во время ныряния кит сильно изгибает спину в районе пловца. Именно за такую привычку и спинной пловец, придающий телу горбатой формы, этот вид получил свое название.
Полярники также напомнили, что с 2018 года на станции Академик Вернадский внедрена комплексная программа по изучению китообразных, которая предусматривает несколько различных видов исследований.
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