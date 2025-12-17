Кроуфорд неочікувано заявив про завершення кар'єри
Кроуфорд неочікувано заявив про завершення кар'єри

Кроуфорд йде з великого боксу
Джерело:  The Independent

Жива легенда американського та світового боксу Теренс Кроуфорд несподівано для всіх оголосив про завершення боксерської кар'єри у віці 38 років.

Головні тези:

  • Остання перемога над Саулем Альваресом підняла рекорд Кроуфорда до 42-0 (31 нокаут).
  • Оголошення про закінчення кар'єри пролунало на тлі конфлікту з Всесвітньою боксерською радою.

Кроуфорд йде з великого боксу

Спортивні аналітики звертають увагу на те, що легендарний боксер покидає світовий ринг з бездоганним рекордом — на його рахунку немає жодної поразки.

Окрім того, наголошується, що саме Кроуфорд — єдиний боксер ери чотирьох поясів, який став абсолютним чемпіоном у трьох різних вагових категоріях, а загалом володів титулами у п’яти вагових категоріях.

Кроуфорд оголосив про завершення кар’єри через три місяці після своєї перемоги над Саулем Альваресом, у якій він завоював звання абсолютного чемпіона у другій середній вазі та покращив свій рекорд до 42–0 (31 нокаут).

Не можна також проігнорувати той факт, що оголошення про завершення кар'єри пролунало на тлі нещодавнього гучного конфлікту із Всесвітньою боксерською радою (WBC).

Як зазначають журналісти, він розгорівся через несплачені санкційні внески, внаслідок чого Кроуфорда позбавили одного з титулів.

