The Ring оновив рейтинг боксерів надважкої ваги — хто тріумфатор

Авторитетне боксерське видання The Ring оновило рейтинг боксерів надважкої ваги. Першу сходинку розділяють між собою непереможний український абсолют Олександр Усик та британський “циганський барон” Тайсон Ф’юрі.

Як виглядає новий рейтинг від The Ring

Експерти звертають увагу на те, що абсолютний чемпіон світу Олександр Усик продовжує залишатися чемпіоном після перемоги над Даніелем Дюбуа у реванші.

Ба більше, “золото” рейтингу зберіг Тайсон Ф'юрі, який вже оголосив про завершення кар'єри.

На другій щаблині опинився тимчасовий чемпіон WBO в надважкій вазі Фабіо Вордлі, який напередодні сенсаційно переміг Джозефа Паркера.

Це призвело до того, новозеландець водночас втратив дві позиції.

Загалом рейтинг виглядає наступним чином:

Чемпіон — Олександр Усик