The Ring обновил рейтинг боксеров сверхтяжелого веса — кто триумфатор

Авторитетное боксерское издание The Ring обновило рейтинг боксеров сверхтяжелого веса. Первую строчку разделяют между собой непобедимый украинский абсолют Александр Усик и британский “цыганский барон” Тайсон Фьюри.

Как выглядит новый рейтинг от The Ring

Эксперты обращают внимание на то, что абсолютный чемпион мира Александр Усик продолжает оставаться чемпионом после победы над Даниэлем Дюбуа в реванше.

Более того, "золото" рейтинга сохранил Тайсон Фьюри, который уже объявил о завершении карьеры.

На второй ступеньке оказался временный чемпион WBO в тяжелом весе Фабио Вордли, который накануне сенсационно победил Джозефа Паркера.

Это привело к тому, что новозеландец одновременно потерял две позиции.

В общем, рейтинг выглядит следующим образом:

Чемпион — Александр Усик