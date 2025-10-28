The Ring обновил рейтинг боксеров сверхтяжелого веса — кто триумфатор

Авторитетное боксерское издание The Ring обновило рейтинг боксеров сверхтяжелого веса. Первую строчку разделяют между собой непобедимый украинский абсолют Александр Усик и британский “цыганский барон” Тайсон Фьюри.
Главные тезисы
- Впечатляющий рост в рейтинге продемонстрировал Фабио Вордли.
- Десятку лучших закрывает Эфе Аджагба.
Как выглядит новый рейтинг от The Ring
Эксперты обращают внимание на то, что абсолютный чемпион мира Александр Усик продолжает оставаться чемпионом после победы над Даниэлем Дюбуа в реванше.
Более того, "золото" рейтинга сохранил Тайсон Фьюри, который уже объявил о завершении карьеры.
На второй ступеньке оказался временный чемпион WBO в тяжелом весе Фабио Вордли, который накануне сенсационно победил Джозефа Паркера.
Это привело к тому, что новозеландец одновременно потерял две позиции.
В общем, рейтинг выглядит следующим образом:
Чемпион — Александр Усик
Тайсон Фьюри (34−2−1, 24 КО)
Фабио Вордли (20-0-1, 19 КО)
Агит Кабаел (26-0, 18 КО)
Джозеф Паркер (36-4, 24 КО)
Даниэль Дюбуа (22-3, 21 КО)
Филипп Хргович (19-1, 14 КО)
Чжан Чжилей (27-3-1, 22 КО)
Мартин Баколе (21-2-1, 16 КО)
Мозес Итаума (13-0, 11 КО)
Эфе Аджагба (20−1−1, 14 КО)
