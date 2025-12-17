Кроуфорд неожиданно заявил о завершении карьеры
Кроуфорд неожиданно заявил о завершении карьеры

Читати українською
Источник:  The Independent

Живая легенда американского и мирового бокса Теренс Кроуфорд неожиданно для всех объявил о завершении боксерской карьеры в возрасте 38 лет.

Главные тезисы

  • Последняя победа над Саулем Альваресом подняла рекорд Кроуфорда до 42-0 (31 нокаут).
  • Объявление об окончании карьеры прозвучало на фоне конфликта со Всемирным боксерским советом.

Кроуфорд идет по большому боксу

Спортивные аналитики обращают внимание на то, что легендарный боксер покидает мировой ринг с безупречным рекордом — на его счету нет ни одного поражения.

Кроме того, указано, что именно Кроуфорд — единственный боксер эры четырех поясов, ставший абсолютным чемпионом в трех разных весовых категориях, а в общем владел титулами в пяти весовых категориях.

Кроуфорд объявил о завершении карьеры через три месяца после своей победы над Саулем Альваресом, в которой он завоевал звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе и улучшил свой рекорд до 42-0 (31 нокаут).

Нельзя также проигнорировать тот факт, что объявление о завершении карьеры раздалось на фоне недавнего громкого конфликта со Всемирным боксерским советом (WBC).

Как отмечают журналисты, он разгорелся из-за неуплаченных санкционных взносов, в результате чего Кроуфорда лишили одного из титулов.

