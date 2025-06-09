КС-2025. Збірна України з самбо виборола 11 медалей
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КС-2025. Збірна України з самбо виборола 11 медалей

Міністерство молоді та спорту України
самбо

11 медалей та друге командне місце — такий здобуток збірної України з боротьби самбо на Кубку світу.

Головні тези:

  • Збірна України з самбо виборола 11 медалей на Кубку світу в Єревані.
  • Українські спортсмени вибороли 4 золоті, 2 срібні та 5 бронзових медалей на змаганнях з самбо.
  • Серед переможців збірної України з самбо в Кубку світу були Валентина Арутюнова, Сніжана Пліш, Анастасія Шевченко, Петро Давиденко та інші.

Збірна України з самбо здобула 11 медалей

Як повідомляє пресслужба Мінмолодьспорту, змагання відбулися у столиці Вірменії Єревані.

У доробку нашої збірної 4 золоті, 2 срібні та 5 бронзових нагород.

«Золото» виграли Валентина Арутюнова (бойовий розділ, вагова категорія до 72 кг), Сніжана Пліш (спортивний розділ, до 54 кг), Анастасія Шевченко (спортивний розділ, до 65 кг) і Петро Давиденко (бойовий розділ, до 88 кг).

«Срібло» мають Ангеліна Лисенко (бойовий розділ, до 72 кг) і Василь Івоняк (бойовий розділ, до 79 кг).

Володарі українських бронзових медалей:

  • Роман Труш (спортивний розділ, до 71 кг),

  • Олексій Моїсеєв (спортивний розділ, понад 98 кг),

  • Софія Бордінських (спортивний розділ, до 59 кг),

  • Діана Тулунжи (спортивний розділ, до 65 кг),

  • Євген Макаров (бойовий розділ, до 98 кг).

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