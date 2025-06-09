КС-2025. Збірна України з самбо виборола 11 медалей

11 медалей та друге командне місце — такий здобуток збірної України з боротьби самбо на Кубку світу.
Головні тези:
- Збірна України з самбо виборола 11 медалей на Кубку світу в Єревані.
- Українські спортсмени вибороли 4 золоті, 2 срібні та 5 бронзових медалей на змаганнях з самбо.
- Серед переможців збірної України з самбо в Кубку світу були Валентина Арутюнова, Сніжана Пліш, Анастасія Шевченко, Петро Давиденко та інші.
Збірна України з самбо здобула 11 медалей
Як повідомляє пресслужба Мінмолодьспорту, змагання відбулися у столиці Вірменії Єревані.
У доробку нашої збірної 4 золоті, 2 срібні та 5 бронзових нагород.
«Золото» виграли Валентина Арутюнова (бойовий розділ, вагова категорія до 72 кг), Сніжана Пліш (спортивний розділ, до 54 кг), Анастасія Шевченко (спортивний розділ, до 65 кг) і Петро Давиденко (бойовий розділ, до 88 кг).
«Срібло» мають Ангеліна Лисенко (бойовий розділ, до 72 кг) і Василь Івоняк (бойовий розділ, до 79 кг).
Володарі українських бронзових медалей:
Роман Труш (спортивний розділ, до 71 кг),
Олексій Моїсеєв (спортивний розділ, понад 98 кг),
Софія Бордінських (спортивний розділ, до 59 кг),
Діана Тулунжи (спортивний розділ, до 65 кг),
Євген Макаров (бойовий розділ, до 98 кг).
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