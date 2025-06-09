КС-2025. Сборная Украины по самбо завоевала 11 медалей

11 медалей и второе командное место — такое достижение сборной Украины по борьбе самбо на Кубке мира.
Главные тезисы
- Сборная Украины по самбо завоевала 11 медалей на Кубке мира в Ереване, заняв второе командное место.
- Передовые украинские спортсмены выиграли 4 золотых, 2 серебряных и 5 бронзовых медалей в различных весовых категориях.
- Среди победителей соревнований в Кубке мира были такие атлеты, как Валентина Арутюнова, Снежана Плиш, Анастасия Шевченко и Петр Давиденко.
Сборная Украины по самбо получила 11 медалей
Как сообщает пресс-служба Минмолодежьспорта, соревнования состоялись в столице Армении Ереване.
В наработке нашей сборной 4 золотых, 2 серебряных и 5 бронзовых наград.
"Золото" выиграли Валентина Арутюнова (боевой раздел, весовая категория до 72 кг), Снежана Плиш (спортивный раздел, до 54 кг), Анастасия Шевченко (спортивный раздел, до 65 кг) и Петр Давыденко (боевой раздел, до 88 кг).
«Серебро» имеют Ангелина Лысенко (боевой раздел, до 72 кг) и Василий Ивоняк (боевой раздел, до 79 кг).
Обладатели украинских бронзовых медалей:
Роман Труш (спортивный раздел, до 71 кг),
Алексей Моисеев (спортивный раздел, более 98 кг),
София Бординских (спортивный раздел, до 59 кг),
Диана Тулунжи (спортивный раздел, до 65 кг),
Евгений Макаров (боевой раздел, до 98 кг).
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