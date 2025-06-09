КС-2025. Сборная Украины по самбо завоевала 11 медалей
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Спорт
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КС-2025. Сборная Украины по самбо завоевала 11 медалей

Министерство молодежи и спорта Украины
самбо
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11 медалей и второе командное место — такое достижение сборной Украины по борьбе самбо на Кубке мира.

Главные тезисы

  • Сборная Украины по самбо завоевала 11 медалей на Кубке мира в Ереване, заняв второе командное место.
  • Передовые украинские спортсмены выиграли 4 золотых, 2 серебряных и 5 бронзовых медалей в различных весовых категориях.
  • Среди победителей соревнований в Кубке мира были такие атлеты, как Валентина Арутюнова, Снежана Плиш, Анастасия Шевченко и Петр Давиденко.

Сборная Украины по самбо получила 11 медалей

Как сообщает пресс-служба Минмолодежьспорта, соревнования состоялись в столице Армении Ереване.

В наработке нашей сборной 4 золотых, 2 серебряных и 5 бронзовых наград.

"Золото" выиграли Валентина Арутюнова (боевой раздел, весовая категория до 72 кг), Снежана Плиш (спортивный раздел, до 54 кг), Анастасия Шевченко (спортивный раздел, до 65 кг) и Петр Давыденко (боевой раздел, до 88 кг).

«Серебро» имеют Ангелина Лысенко (боевой раздел, до 72 кг) и Василий Ивоняк (боевой раздел, до 79 кг).

Обладатели украинских бронзовых медалей:

  • Роман Труш (спортивный раздел, до 71 кг),

  • Алексей Моисеев (спортивный раздел, более 98 кг),

  • София Бординских (спортивный раздел, до 59 кг),

  • Диана Тулунжи (спортивный раздел, до 65 кг),

  • Евгений Макаров (боевой раздел, до 98 кг).

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