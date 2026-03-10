Експерти попереджають про різкий ріст цін на ноутбуки

Згідно з даними аналітиків TrendForce, світовий ринок ноутбуків може зіткнутися зі суттєвим зростанням цін у 2026 році. Фахівці називають одразу два фактори, які спровокують подорожчання: йдеться про слабкий попит і здорожчання ключових комплектуючих.
Головні тези:
- Експерти прогнозують, що цьогоріч ціни на ноутбуки можуть підскочити аж на 40%
- Окрім того, ідентичні тенденції очікуються й на ринку смартфонів.
Ринок ноутбуків. Чого очікувати в 2026 році
За словами аналітиків, якщо виробники будуть налаштовані зберегти поточну маржу, роздрібна ціна масового ноутбука може зрости майже на 40%, пише TrendForce.
Протягом останніх місяців постачання DRAM і NAND Flash для ноутбуків значно просіло.
Не можна також ігнорувати той факт, що ціни на пам'ять зросли, а дефіцит деяких компонентів став більш відчутним.
Аналітики також розглядають сценарій, коли одночасно зростуть ціни на пам'ять і процесори.
Якщо це дійсно станеться, то їхня сукупна частка у собівартості ноутбука може збільшитися приблизно з 45% до 58%.
Експерти звертають увагу на те, що актуальні динаміка руху ринку зараз вказує на те, що ноутбуки протягом року подорожчають на десятки відсотків.
