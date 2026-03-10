Эксперты предупреждают о резком росте цен на ноутбуки

Согласно данным аналитиков TrendForce, мировой рынок ноутбуков может столкнуться с существенным ростом цен в 2026 году. Специалисты называют сразу два фактора, которые спровоцируют удорожание: речь идет о слабом спросе и удорожании ключевых комплектующих.
Главные тезисы
- Эксперты прогнозируют, что в этом году цены на ноутбуки могут подскочить на 40%.
- Кроме того, идентичные тенденции ожидаются и на рынке смартфонов.
Рынок ноутбуков. Чего ждать в 2026 году
По словам аналитиков, если производители будут настроены сохранить текущую маржу, розничная цена массового ноутбука может возрасти почти на 40%, пишет TrendForce.
В последние месяцы поставки DRAM и NAND Flash для ноутбуков значительно просели.
Нельзя также игнорировать тот факт, что цены на память выросли, а дефицит некоторых компонентов стал более ощутимым.
Аналитики также рассматривают сценарий, когда одновременно поднимутся цены на память и процессоры.
Если это произойдет, то их совокупная доля в себестоимости ноутбука может увеличиться примерно с 45% до 58%.
Эксперты обращают внимание на то, что актуальная динамика движения рынка сейчас указывает на то, что ноутбуки в течение года подорожают на десятки процентов.
