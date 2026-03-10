Эксперты предупреждают о резком росте цен на ноутбуки

Согласно данным аналитиков TrendForce, мировой рынок ноутбуков может столкнуться с существенным ростом цен в 2026 году. Специалисты называют сразу два фактора, которые спровоцируют удорожание: речь идет о слабом спросе и удорожании ключевых комплектующих.

Рынок ноутбуков. Чего ждать в 2026 году

По словам аналитиков, если производители будут настроены сохранить текущую маржу, розничная цена массового ноутбука может возрасти почти на 40%, пишет TrendForce.

В последние месяцы поставки DRAM и NAND Flash для ноутбуков значительно просели.

Нельзя также игнорировать тот факт, что цены на память выросли, а дефицит некоторых компонентов стал более ощутимым.

Дополнительное давление создают и процессоры. Intel уже повысила цены на некоторые бюджетные и старые модели мобильных CPU более чем на 15%, а во втором квартале 2026 ожидается дальнейшее подорожание для массовых и более производительных платформ. Поделиться

Аналитики также рассматривают сценарий, когда одновременно поднимутся цены на память и процессоры.

Если это произойдет, то их совокупная доля в себестоимости ноутбука может увеличиться примерно с 45% до 58%.