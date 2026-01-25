Кубок Імператора. Українець Явгусишин вдруге поспіль виборов перемогу
Кубок Імператора. Українець Явгусишин вдруге поспіль виборов перемогу

Данило Явгусишин знову найкращий

Вирішальний день турніру Hatsu Basho завершився тріумфальною перемогою українського професійного борця сумо Данила Аонішікі Явгусишина. Свою майстерність він продемонстрував на арені "Ryogoku Kokugikan Sumo Arena" у Токіо.

Головні тези:

  • Kyushu Basho - це Кубок Імператора Японії.
  • 23 листопада 2025 року Данило став першим в історії українцем, який виборов цю перемогу.

Що важливо розуміти, Данило Явгусишин — 21-річний український професійний борець сумо, родом із Вінниці.

Також він відомий як Аонісікі або Аонішікі Арата (яп. 安青錦 新大).

Явгусишин — другий українець, який став професійним борцем сумо, після Сісі Масарі у 2020 році.

Він виступає за команду Адзігава, а його найвищий ранг — одзекі.

Явгусишин підходив до останнього дня з результатом 11-3. Такий показник мав також Атаміфуджі. Аонішікі зійшовся з Котозакурою (8-7). Якби Данило програв, то Атаміфуджі став би переможцем. Утім, Явгусишин досить легко розібрався з іншим озекі.

Дійсно вирішальним став додатковий матч між сумоїстами. Українець мав більше шансів на перемогу, адже виграв усі три попередні зустрічі.

Врешті-решт Аонішікі дійно вистояв та здійснив переможний кидок стомленого опонента.

До слова, у 2025 році український сумоїст також виграв Kyushu Basho. Таким чином, він виграв головний турнір двічі поспіль.

