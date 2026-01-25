Кубок императора. Украинец Явгусишин во второй раз одержал победу
Кубок императора. Украинец Явгусишин во второй раз одержал победу

Даниил Явгусишин снова лучший
Читати українською

Решающий день турнира Hatsu Basho завершился триумфальной победой украинского профессионального борца сумо Данила Аонишики Евгусишина. Свое мастерство он продемонстрировал на арене "Ryogoku Kokugikan Sumo Arena" в Токио.

Главные тезисы

  • Kyushu Basho – это Кубок Императора Японии.
  • 23 ноября 2025 года Даниил стал первым в истории украинцем, завоевавшим эту победу.

Даниил Явгусишин снова лучший

Что важно понимать, Даниил Явгусишин — 21-летний украинский профессиональный борец сумо, родом из Винницы.

Также он известен как Аонисики или Аонишики Арата (яп. 安青錦 新大).

Явгусишин — второй украинец, ставший профессиональным борцом сумо после Сиси Масари в 2020 году.

Он выступает за команду Адзигава, а его самый высокий ранг — одзеки.

Явгусишин подходил к последнему дню с результатом 11-3. Такой показатель имел также Атамифуджи. Аонишики сошелся с Котозакурой (8-7). Если бы Даниил проиграл, то Атамифуджи стал бы победителем. Впрочем, Явгусишин довольно легко разобрался с другим озеком.

Действительно решающим стал дополнительный матч между сумоистами. У украинца было больше шансов на победу, ведь выиграл все три предыдущие встречи.

В конце концов Аонишики достойно выстоял и совершил победный бросок усталого оппонента.

К слову, в 2025 году украинский сумоист также выиграл Kyushu Basho. Таким образом он выиграл главный турнир дважды подряд.

Олимпиада

