Решающий день турнира Hatsu Basho завершился триумфальной победой украинского профессионального борца сумо Данила Аонишики Евгусишина. Свое мастерство он продемонстрировал на арене "Ryogoku Kokugikan Sumo Arena" в Токио.

Даниил Явгусишин снова лучший

Что важно понимать, Даниил Явгусишин — 21-летний украинский профессиональный борец сумо, родом из Винницы.

Также он известен как Аонисики или Аонишики Арата (яп. 安青錦 新大).

Явгусишин — второй украинец, ставший профессиональным борцом сумо после Сиси Масари в 2020 году.

Он выступает за команду Адзигава, а его самый высокий ранг — одзеки.

Явгусишин подходил к последнему дню с результатом 11-3. Такой показатель имел также Атамифуджи. Аонишики сошелся с Котозакурой (8-7). Если бы Даниил проиграл, то Атамифуджи стал бы победителем. Впрочем, Явгусишин довольно легко разобрался с другим озеком. Поделиться

Действительно решающим стал дополнительный матч между сумоистами. У украинца было больше шансов на победу, ведь выиграл все три предыдущие встречи.

В конце концов Аонишики достойно выстоял и совершил победный бросок усталого оппонента.

К слову, в 2025 году украинский сумоист также выиграл Kyushu Basho. Таким образом он выиграл главный турнир дважды подряд.