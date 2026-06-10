Куйбишевський НПЗ після атаки безпілотників призупинив переробку сировини

Куйбишевський НПЗ призупинив роботу

Про це повідомляє Reuters із посиланням на два галузеві джерела.

За словами співрозмовників агентства, переробку зупинили на обох установках первинної перегонки сирої нафти, КДУ-4 та КДУ-5. Це сталося після того, як удар безпілотників спричинив пошкодження та пожежі на НПЗ. Поширити

Зазначається, що кожна з уражених установок має потужність близько 10 тис. тонн (73 тис. барелів) на добу.

Куйбишевський НПЗ є частиною Самарського нафтопереробного центру «Роснефті», до якого також належать Новокуйбишевський і Сизранський НПЗ.

За даними джерел, Сизранський завод, який перестав працювати 21 травня після пошкодження обладнання внаслідок атаки дрона, досі не відновив роботу.

Новокуйбишевський НПЗ призупиняв роботу 18 квітня після атаки дрона і наразі працює зі зниженою продуктивністю.