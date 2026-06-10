Куйбишевський НПЗ після атаки безпілотників призупинив переробку сировини

Куйбишевський нафтопереробний завод російської нафтової компанії «Роснефть» 10 червня, після атаки безпілотників, призупинив переробку сировини.
Головні тези:
- Після атаки безпілотників Куйбишевський НПЗ призупинив переробку сировини, що призвело до зупинки діяльності на установках первинної перегонки сирої нафти.
- Сізранський НПЗ також зупинив роботу після атаки дрона в травні та досі не відновив виробництво, тоді як Новокуйбишевський НПЗ працює зі зниженою продуктивністю після подібної інциденту у квітні.
Куйбишевський НПЗ призупинив роботу
Про це повідомляє Reuters із посиланням на два галузеві джерела.
Зазначається, що кожна з уражених установок має потужність близько 10 тис. тонн (73 тис. барелів) на добу.
Куйбишевський НПЗ є частиною Самарського нафтопереробного центру «Роснефті», до якого також належать Новокуйбишевський і Сизранський НПЗ.
За даними джерел, Сизранський завод, який перестав працювати 21 травня після пошкодження обладнання внаслідок атаки дрона, досі не відновив роботу.
Новокуйбишевський НПЗ призупиняв роботу 18 квітня після атаки дрона і наразі працює зі зниженою продуктивністю.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-