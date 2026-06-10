Куйбишевський НПЗ після атаки безпілотників призупинив переробку сировини
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Куйбишевський НПЗ після атаки безпілотників призупинив переробку сировини

НПЗ
Джерело:  Reuters

Куйбишевський нафтопереробний завод російської нафтової компанії «Роснефть» 10 червня, після атаки безпілотників, призупинив переробку сировини.

Головні тези:

  • Після атаки безпілотників Куйбишевський НПЗ призупинив переробку сировини, що призвело до зупинки діяльності на установках первинної перегонки сирої нафти.
  • Сізранський НПЗ також зупинив роботу після атаки дрона в травні та досі не відновив виробництво, тоді як Новокуйбишевський НПЗ працює зі зниженою продуктивністю після подібної інциденту у квітні.

Куйбишевський НПЗ призупинив роботу

Про це повідомляє Reuters із посиланням на два галузеві джерела.

За словами співрозмовників агентства, переробку зупинили на обох установках первинної перегонки сирої нафти, КДУ-4 та КДУ-5. Це сталося після того, як удар безпілотників спричинив пошкодження та пожежі на НПЗ.

Зазначається, що кожна з уражених установок має потужність близько 10 тис. тонн (73 тис. барелів) на добу.

Куйбишевський НПЗ є частиною Самарського нафтопереробного центру «Роснефті», до якого також належать Новокуйбишевський і Сизранський НПЗ.

За даними джерел, Сизранський завод, який перестав працювати 21 травня після пошкодження обладнання внаслідок атаки дрона, досі не відновив роботу.

Новокуйбишевський НПЗ призупиняв роботу 18 квітня після атаки дрона і наразі працює зі зниженою продуктивністю.

Галузеві джерела звертають увагу на потужності Куйбишевського НПЗ, продемонстровані у 2024 році. Тоді було перероблено 4,7 млн т сирої нафти (94,4 тис. барелів на добу) та вироблено 0,8 млн т бензину, 1,4 млн т дизельного пального і 1,3 млн т мазуту.

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