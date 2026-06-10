Куйбышевский НПЗ после атаки беспилотников приостановил переработку сырья
Категория
Экономика
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Куйбышевский НПЗ после атаки беспилотников приостановил переработку сырья

НПЗ
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Источник:  Reuters

Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод российской нефтяной компании "Роснефть" 10 июня, после атаки беспилотников, приостановил переработку сырья.

Главные тезисы

  • Куйбышевский НПЗ российской компании 'Роснефть' временно прекратил переработку сырья из-за атаки беспилотников.
  • Беспилотники также атаковали Сизранский НПЗ в мае, который до сих пор не возобновил производство, и Новокуйбышевский НПЗ работает с пониженной производительностью после подобного инцидента в апреле.

Куйбышевский НПЗ приостановил работу

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два отраслевых источника.

По словам собеседников агентства, переработка была остановлена на обеих установках первичной перегонки сырой нефти, КДУ-4 и КДУ-5. Это произошло после того, как удар беспилотников вызвал повреждения и пожары на НПЗ.

Отмечается, что каждая из пораженных установок имеет мощность около 10 тыс. тонн (73 тыс. баррелей) в сутки.

Куйбышевский НПЗ является частью Самарского нефтеперерабатывающего центра "Роснефти", к которому также относятся Новокуйбышевский и Сызранский НПЗ.

По данным источников, Сызранский завод, переставший работать 21 мая после повреждения оборудования в результате атаки дрона, до сих пор не возобновил работу.

Новокуйбышевский НПЗ приостанавливал работу 18 апреля после атаки дрона и работает с пониженной производительностью.

Отраслевые источники обращают внимание на мощности Куйбышевского НПЗ, продемонстрированные в 2024 году. Тогда было переработано 4,7 млн т сырой нефти (94,4 тыс баррелей в сутки) и произведено 0,8 млн т бензина, 1,4 млн т дизельного горючего и 1,3 млн т мазута.

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