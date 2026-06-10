Куйбышевский НПЗ после атаки беспилотников приостановил переработку сырья

Куйбышевский НПЗ приостановил работу

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два отраслевых источника.

По словам собеседников агентства, переработка была остановлена на обеих установках первичной перегонки сырой нефти, КДУ-4 и КДУ-5. Это произошло после того, как удар беспилотников вызвал повреждения и пожары на НПЗ. Поделиться

Отмечается, что каждая из пораженных установок имеет мощность около 10 тыс. тонн (73 тыс. баррелей) в сутки.

Куйбышевский НПЗ является частью Самарского нефтеперерабатывающего центра "Роснефти", к которому также относятся Новокуйбышевский и Сызранский НПЗ.

По данным источников, Сызранский завод, переставший работать 21 мая после повреждения оборудования в результате атаки дрона, до сих пор не возобновил работу.

Новокуйбышевский НПЗ приостанавливал работу 18 апреля после атаки дрона и работает с пониженной производительностью.