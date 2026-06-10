Куйбышевский НПЗ после атаки беспилотников приостановил переработку сырья

Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод российской нефтяной компании "Роснефть" 10 июня, после атаки беспилотников, приостановил переработку сырья.
Главные тезисы
- Куйбышевский НПЗ российской компании 'Роснефть' временно прекратил переработку сырья из-за атаки беспилотников.
- Беспилотники также атаковали Сизранский НПЗ в мае, который до сих пор не возобновил производство, и Новокуйбышевский НПЗ работает с пониженной производительностью после подобного инцидента в апреле.
Куйбышевский НПЗ приостановил работу
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два отраслевых источника.
Отмечается, что каждая из пораженных установок имеет мощность около 10 тыс. тонн (73 тыс. баррелей) в сутки.
Куйбышевский НПЗ является частью Самарского нефтеперерабатывающего центра "Роснефти", к которому также относятся Новокуйбышевский и Сызранский НПЗ.
По данным источников, Сызранский завод, переставший работать 21 мая после повреждения оборудования в результате атаки дрона, до сих пор не возобновил работу.
Новокуйбышевский НПЗ приостанавливал работу 18 апреля после атаки дрона и работает с пониженной производительностью.
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