Кулеба назвав кроки для вирішення питань щодо угорської нацменшини — відео

Україна хоче остаточного врегулювання суперечки з Угорщиною щодо прав нацменшин на Закарпатті. Спеціальна комісія під егідою МЗС за 10 днів представить "конкретне розуміння" у цьому напрямку.

Рішення проблем угорської нацменшини на Закарпатті

На брифінгу з главою ОП Андрієм Єрмаком та міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто в Ужгороді, очільник МЗС України Дмитро Кулеба розповів про підсумки переговорів.

За словами Кулеби, під час шестигодинних переговорів між українською та угорською делегацією найбільше говорили про права угорської нацменшини.

Ми відмотали цю історію до початків і зійшлися в позиції, що хочемо добросовісно врегулювати це питання. Виходимо з того, що в рамках нашого курсу на членство в ЄС, ми ухвалили освітнє законодавство, яке повернуло систему навчання для національних меншин до реформи 2017 року, — розповів глава МЗС України. Поширити

Кулеба сказав, що Україна попросила та отримала від Угорщини перелік питань щодо захисту угорської меншини на Закарпатті.

Ми домовилися, що під егідою МЗС ми зберемо спеціальну комісію, в якої є одна дуже проста задача: через десять днів вона має представити на розгляд урядів обох країн конкретне розуміння, як і що з того переліку запитань, які ми отримали, потребує вирішення, або вже врегульовано, щоб ми внесли остаточну ясність. Поширити

Кулеба пояснив, якщо раніше в питанні нацменшин йшлося про ухвалення рішень в контексті членства України в ЄС, то тепер є бажання мати цю дискусію на двосторонньому рівні, для того, щоб "остаточно врегулювати питання, яке принципово вже вирішено в інтересах усіх нацменшин".