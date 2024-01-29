Кулеба назвав кроки для вирішення питань щодо угорської нацменшини — відео

Україна хоче остаточного врегулювання суперечки з Угорщиною щодо прав нацменшин на Закарпатті. Спеціальна комісія під егідою МЗС за 10 днів представить "конкретне розуміння" у цьому напрямку.
Рішення проблем угорської нацменшини на Закарпатті
На брифінгу з главою ОП Андрієм Єрмаком та міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто в Ужгороді, очільник МЗС України Дмитро Кулеба розповів про підсумки переговорів.
За словами Кулеби, під час шестигодинних переговорів між українською та угорською делегацією найбільше говорили про права угорської нацменшини.
Кулеба сказав, що Україна попросила та отримала від Угорщини перелік питань щодо захисту угорської меншини на Закарпатті.
Кулеба пояснив, якщо раніше в питанні нацменшин йшлося про ухвалення рішень в контексті членства України в ЄС, то тепер є бажання мати цю дискусію на двосторонньому рівні, для того, щоб "остаточно врегулювати питання, яке принципово вже вирішено в інтересах усіх нацменшин".
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