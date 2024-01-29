Кулеба назвал шаги для решения вопросов на счет венгерского нацменьшинства — видео
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Политика
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Кулеба назвал шаги для решения вопросов на счет венгерского нацменьшинства — видео

Венгрия
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Источник:  online.ua

Украина хочет окончательного урегулирования спора с Венгрией о правах нацменьшинств на Закарпатье. Специальная комиссия под эгидой МИД за 10 дней представит "конкретное понимание" в этом направлении.

Решение проблем венгерского нацменьшинства в Закарпатье

На брифинге с главой ОП Андреем Ермаком и министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Ужгороде глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал об итогах переговоров.

По словам Кулебы, во время шестичасовых переговоров между украинской и венгерской делегацией больше всего говорили о правах венгерского нацменьшинства.

Мы отмотали эту историю до начала и сошлись в позиции, что хотим добросовестно урегулировать этот вопрос. Исходим из того, что в рамках нашего курса на членство в ЕС мы приняли образовательное законодательство, которое вернуло систему обучения для национальных меньшинств к реформе 2017 года, — рассказал глава МИД Украины.

Кулеба сказал, что Украина попросила и получила от Венгрии перечень вопросов защиты венгерского меньшинства в Закарпатье.

Мы договорились, что под эгидой МИД мы соберем специальную комиссию, у которой есть одна очень простая задача: через десять дней она должна представить на рассмотрение правительств обеих стран конкретное понимание, как и что из того перечня вопросов, которые мы получили, требует решения или уже урегулировано, чтобы мы внесли окончательную ясность.

Кулеба объяснил, если раньше в вопросе нацменьшинств говорилось о принятии решений в контексте членства Украины в ЕС, то теперь есть желание иметь эту дискуссию на двустороннем уровне, для того чтобы "окончательно урегулировать вопрос, который уже принципиально решен в интересах всех нацменьшинств".

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