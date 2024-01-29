Кулеба назвал шаги для решения вопросов на счет венгерского нацменьшинства — видео

Украина хочет окончательного урегулирования спора с Венгрией о правах нацменьшинств на Закарпатье. Специальная комиссия под эгидой МИД за 10 дней представит "конкретное понимание" в этом направлении.
Решение проблем венгерского нацменьшинства в Закарпатье
На брифинге с главой ОП Андреем Ермаком и министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Ужгороде глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал об итогах переговоров.
По словам Кулебы, во время шестичасовых переговоров между украинской и венгерской делегацией больше всего говорили о правах венгерского нацменьшинства.
Кулеба сказал, что Украина попросила и получила от Венгрии перечень вопросов защиты венгерского меньшинства в Закарпатье.
Кулеба объяснил, если раньше в вопросе нацменьшинств говорилось о принятии решений в контексте членства Украины в ЕС, то теперь есть желание иметь эту дискуссию на двустороннем уровне, для того чтобы "окончательно урегулировать вопрос, который уже принципиально решен в интересах всех нацменьшинств".
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