Відомий британський рок-гурт The Cure представив свій перший альбом за останні 16 років "Songs Of A Lost World".
Головні тези:
- Альбом “Songs Of A Lost World” - перший від The Cure за останні 16 років, створений ще у 2022 році та випущений у листопаді поточного року.
- Лірична спрямованість Роберта Сміта та його майстерність роблять цей альбом одним з найкращих у творчості гурту з 1989 року.
- The Cure був створений у 1978 році, здобувши популярність завдяки пісням “Lovesong”, “Just Like Heaven” та “Friday I'm in Love”.
- Музиканти гурту підтримали українців, створивши мерч із піснею “Lovesong”, кошти від продажу якого йдуть на допомогу українським біженцям.
- На фоні підтримки допомоги Україні, альбом The Cure “Songs Of A Lost World” став одним із символічних дій гурту відповідно до сучасних подій.
Що відомо про перший альбом The Cure за останні 16 років
Музиканти зазначають, що насправді альбом був створений ще у 2022 році, однак вони увесь час продовжували працювати над ним і підготували до випуску 1 листопада цього року.
У The Cure підкреслюють, що альбом занурює у темряву завдяки стіні звуку і призначений для медитації у чорному світлі.
У вересні музиканти представили першу композицію з альбому під назвою "Alone".
Усі пісні та написані фронтменом та гітаристом гурту Робертом Смітом.
За словами критиків, лірична спрямованість Сміта та його барочна пісенна майстерність роблять «Songs of a Lost World» найкращим альбомом гурту з часів її шедевра 1989 року «Disintegration».
І незважаючи на те, що Сміт натякає, що вийде щонайменше ще один альбом, він також став би відповідним завершенням для The Cure.
Що відомо про гурт The Cure
Гурт "The Cure" був створений у 1978 році. Його дебютом став сингл "Killing an Arab". Згодом учасники колективу змінювалися, але з тих часів незмінним залишився лише лідер Роберт Сміт.
B кінці 1980-х популярність "The Cure" зросла, а нові пісні "Lovesong", "Just Like Heaven" та "Friday I'm in Love" потрапили в Billboard Hot 100.
До початку 1990-х гурт став одним з найпопулярніших в жанрі альтернативного року. Музиканти випустили 13 студійних альбомів та 39 синглів.
Колектив підтримав українців, які постраждали внаслідок повномасштабної війни. Вони створили мерч з цитатою зі своєї пісні "Lovesong": "Як би далеко ти не була — я завжди любитиму тебе". Цей напис виконаний в кольорах українського прапора, а гроші від купівлі футболки надходять в організацію, яка опікується українськими біженцями.
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