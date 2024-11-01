Відомий британський рок-гурт The Cure представив свій перший альбом за останні 16 років "Songs Of A Lost World".

Що відомо про перший альбом The Cure за останні 16 років

Музиканти зазначають, що насправді альбом був створений ще у 2022 році, однак вони увесь час продовжували працювати над ним і підготували до випуску 1 листопада цього року.

У The Cure підкреслюють, що альбом занурює у темряву завдяки стіні звуку і призначений для медитації у чорному світлі.

У вересні музиканти представили першу композицію з альбому під назвою "Alone".

Усі пісні та написані фронтменом та гітаристом гурту Робертом Смітом.

За словами критиків, лірична спрямованість Сміта та його барочна пісенна майстерність роблять «Songs of a Lost World» найкращим альбомом гурту з часів її шедевра 1989 року «Disintegration».

І незважаючи на те, що Сміт натякає, що вийде щонайменше ще один альбом, він також став би відповідним завершенням для The Cure.

Що відомо про гурт The Cure

Гурт "The Cure" був створений у 1978 році. Його дебютом став сингл "Killing an Arab". Згодом учасники колективу змінювалися, але з тих часів незмінним залишився лише лідер ​​Роберт Сміт.

B кінці 1980-х популярність "The Cure" зросла, а нові пісні "Lovesong", "Just Like Heaven" та "Friday I'm in Love" потрапили в Billboard Hot 100.

До початку 1990-х гурт став одним з найпопулярніших в жанрі альтернативного року. Музиканти випустили 13 студійних альбомів та 39 синглів.