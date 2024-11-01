Известная британская рок-группа The Cure представила свой первый альбом за последние 16 лет "Songs Of A Lost World".

Что известно о первом альбоме The Cure за последние 16 лет

Музыканты отмечают, что альбом был создан еще в 2022 году, однако они все время продолжали работать над ним и подготовили к выпуску 1 ноября этого года.

В The Cure подчеркивают, что альбом погружает во тьму благодаря стене звука и предназначен для медитации в черном свете.

В сентябре музыканты представили первую композицию из альбома под названием Alone.

Все песни и написаны фронтменом и гитаристом группы Робертом Смитом.

По словам критиков, лирическая направленность Смита и его барочное песенное мастерство делают Songs of a Lost World лучшим альбомом группы со времен ее шедевра 1989 Disintegration.

И несмотря на то, что Смит намекает, что выйдет по меньшей мере еще один альбом, он стал бы также подходящим завершением для The Cure.

Что известно о группе The Cure

Группа "The Cure" была создана в 1978 году. Его дебютом стал сингл "Killing an Arab". Впоследствии участники коллектива менялись, но с тех пор неизменным остался только лидер Роберт Смит.

В конце 1980-х популярность "The Cure" выросла, а новые песни "Lovesong", "Just Like Heaven" и "Friday I'm in Love" попали в Billboard Hot 100.

К началу 1990-х группа стала одной из самых популярных в жанре альтернативного рока. Музыканты выпустили 13 студийных альбомов и 39 синглов.