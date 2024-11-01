Культовая британская группа The Cure выпустила первый альбом за 16 лет
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Культовая британская группа The Cure выпустила первый альбом за 16 лет

The Cure
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Источник:  The Washington Post

Известная британская рок-группа The Cure представила свой первый альбом за последние 16 лет "Songs Of A Lost World".

Главные тезисы

  • Новый альбом The Cure “Songs Of A Lost World” создан специально для медитации в черном свете и восхищает критиков своей литературной глубиной.
  • Роберт Смит, фронтмен группы, написал все песни на альбоме, демонстрируя свое барочное песенное мастерство, сравнимое с шедевром 1989 года “Disintegration”.
  • Группа The Cure основана в 1978 году, и до сих пор лидером и неизменным участником остается Роберт Смит.
  • The Cure стали одной из популярнейших групп в жанре альтернативного рока благодаря хитам “Lovesong”, “Just Like Heaven” и “'Friday I'm in Love”.
  • The Cure оказывают поддержку украинцам во время войны, выпустив мерч с цитатой из своей песни “Lovesong” и перечисляя средства на помощь украинским беженцам.

Что известно о первом альбоме The Cure за последние 16 лет

Музыканты отмечают, что альбом был создан еще в 2022 году, однако они все время продолжали работать над ним и подготовили к выпуску 1 ноября этого года.

В The Cure подчеркивают, что альбом погружает во тьму благодаря стене звука и предназначен для медитации в черном свете.

В сентябре музыканты представили первую композицию из альбома под названием Alone.

Все песни и написаны фронтменом и гитаристом группы Робертом Смитом.

По словам критиков, лирическая направленность Смита и его барочное песенное мастерство делают Songs of a Lost World лучшим альбомом группы со времен ее шедевра 1989 Disintegration.

И несмотря на то, что Смит намекает, что выйдет по меньшей мере еще один альбом, он стал бы также подходящим завершением для The Cure.

Что известно о группе The Cure

Группа "The Cure" была создана в 1978 году. Его дебютом стал сингл "Killing an Arab". Впоследствии участники коллектива менялись, но с тех пор неизменным остался только лидер Роберт Смит.

В конце 1980-х популярность "The Cure" выросла, а новые песни "Lovesong", "Just Like Heaven" и "Friday I'm in Love" попали в Billboard Hot 100.

К началу 1990-х группа стала одной из самых популярных в жанре альтернативного рока. Музыканты выпустили 13 студийных альбомов и 39 синглов. 

Коллектив поддержал украинцев, пострадавших в результате полномасштабной войны. Они создали мерч с цитатой из своей песни "Lovesong": "Как бы далеко ты ни была — я буду всегда любить тебя". Эта надпись выполнена в цветах украинского флага, а деньги от покупки футболки поступают в организацию, которая занимается украинскими беженцами.

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