Культовий фільм "Диявол носить Прада" отримав продовження — перший тизер

У мережі з'явився перший тизер-трейлер другої частини культової фешн-драми "Диявол носить Прада". До своїх ролей повертаються Меріл Стріп та Енн Гетевей.
Головні тези:
- У першому тизері “Диявол носить Прада-2” повертаються Меріл Стріп та Енн Гетевей до своїх культових ролей.
- Фільм запланований до виходу у травні 2026 року та обіцяє показати головних героїв на модних вулицях Нью-Йорка.
У мережі з’явився тизер “Диявол носить Прада-2”
Як повідомляє 20th Century Studios, головні герої, як і в оригінальному фільмі 2006 року, з'являться на модних вулицях Нью-Йорка та в елегантних офісах журналу Runway.
До створення сиквелу долучився вже злагоджений творчий дует режисера Девіда Франкеля і сценариста Аліна Брош МакКенни.
До акторського складу, окрім Стріп і Гетевей, також увійшли Емілі Блант і Стенлі Туччі, які знімалися у першій частині.
Варто зазначити, що фільм "Диявол носить Прада" заснований на однойменному романі Лорен Вайсбергер, який був опублікований ще у 2003 році. Офіційна екранізація вийшла на екрани у 2006 році, а от продовження заплановане на травень 2026 року.
До слова, раніше повідомлялося, що на зйомках "Диявол носить Прада 2" помітили Леді Гагу. Ймовірно, попзірка отримала роль у сиквелі.
Більше по темі
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-