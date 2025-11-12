Культовий фільм "Диявол носить Прада" отримав продовження — перший тизер
Культовий фільм "Диявол носить Прада" отримав продовження — перший тизер

Стріп
Джерело:  online.ua

У мережі з'явився перший тизер-трейлер другої частини культової фешн-драми "Диявол носить Прада". До своїх ролей повертаються Меріл Стріп та Енн Гетевей.

Головні тези:

  • У першому тизері “Диявол носить Прада-2” повертаються Меріл Стріп та Енн Гетевей до своїх культових ролей.
  • Фільм запланований до виходу у травні 2026 року та обіцяє показати головних героїв на модних вулицях Нью-Йорка.

У мережі з’явився тизер “Диявол носить Прада-2”

Як повідомляє 20th Century Studios, головні герої, як і в оригінальному фільмі 2006 року, з'являться на модних вулицях Нью-Йорка та в елегантних офісах журналу Runway.

До створення сиквелу долучився вже злагоджений творчий дует режисера Девіда Франкеля і сценариста Аліна Брош МакКенни.

До акторського складу, окрім Стріп і Гетевей, також увійшли Емілі Блант і Стенлі Туччі, які знімалися у першій частині.

Утім, у ролику, який триває менше ніж хвилину, творці показали лише Меріл Стріп та Енн Гетевей, які виконують ролі Міранди Прістлі та Андреа "Енді" Сакс відповідно. Вони традиційно відрізняються стильними образами, особливо, коли на тлі грає хіт Мадонни — Vogue.

Варто зазначити, що фільм "Диявол носить Прада" заснований на однойменному романі Лорен Вайсбергер, який був опублікований ще у 2003 році. Офіційна екранізація вийшла на екрани у 2006 році, а от продовження заплановане на травень 2026 року.

До слова, раніше повідомлялося, що на зйомках "Диявол носить Прада 2" помітили Леді Гагу. Ймовірно, попзірка отримала роль у сиквелі.

