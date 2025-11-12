Культовый фильм "Дьявол носит Прада" получил продолжение — первый тизер
Категория
Культура
Дата публикации

Культовый фильм "Дьявол носит Прада" получил продолжение — первый тизер

Стрип
Читати українською
Источник:  online.ua

В сети появился первый тизер-трейлер второй части культовой фэшн-драмы "Дьявол носит Прада". В свои роли возвращаются Мерил Стрип и Энн Гетевей.

Главные тезисы

  • Первый тизер-трейлер “Дьявол носит Прада-2” показывает Мерил Стрип и Энн Гетевей в культовых ролях Миранды Пристли и Андреа Сакс.
  • “Дьявол носит Прада-2” обещает зрителям захватывающие сюжетные линии, разворачивающиеся на модных улицах Нью-Йорка.

В сети появился тизер "Дьявол носит Прада-2"

Как сообщает 20th Century Studios, главные герои, как и в оригинальном фильме 2006 года, появятся на модных улицах Нью-Йорка и элегантных офисах журнала Runway.

К созданию сиквела присоединился уже слаженный творческий дуэт режиссера Дэвида Франкеля и сценариста Алина Брош МакКенни.

В актерский состав, кроме Стрип и Гетевей, также вошли снимавшиеся в первой части Эмили Блант и Стэнли Туччи.

Впрочем, в ролике, который длится менее минуты, создатели показали лишь Мерил Стрип и Энн Гетевей, исполняющие роли Миранда Пристли и Андреа "Энди" Сакс соответственно. Они традиционно отличаются стильными образами, особенно когда на фоне играет хит Мадонны — Vogue.

Стоит отметить, что фильм "Дьявол носит Прада" основан на одноименном романе Лорен Вайсбергер, опубликованном еще в 2003 году. Официальная экранизация вышла на экраны в 2006 году, а вот продолжение запланировано на май 2026 года.

Ранее сообщалось, что на съемках "Дьявол носит Прада 2" заметили Леди Гагу. Вероятно, звезда получила роль в сиквеле.

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Дьявол носит Прада. Что известно о сиквеле культового фильма
Дьявол носит Прада
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
75-летняя актриса Мерил Стрип обрела новую любовь — фото
Мэрил Стрип снова влюблена
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Когда выйдет в прокат сиквел "Дьявол носит Prada" — известны термины
Стрип

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?