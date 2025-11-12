Культовый фильм "Дьявол носит Прада" получил продолжение — первый тизер

В сети появился первый тизер-трейлер второй части культовой фэшн-драмы "Дьявол носит Прада". В свои роли возвращаются Мерил Стрип и Энн Гетевей.

В сети появился тизер "Дьявол носит Прада-2"

Как сообщает 20th Century Studios, главные герои, как и в оригинальном фильме 2006 года, появятся на модных улицах Нью-Йорка и элегантных офисах журнала Runway.

К созданию сиквела присоединился уже слаженный творческий дуэт режиссера Дэвида Франкеля и сценариста Алина Брош МакКенни.

В актерский состав, кроме Стрип и Гетевей, также вошли снимавшиеся в первой части Эмили Блант и Стэнли Туччи.

Впрочем, в ролике, который длится менее минуты, создатели показали лишь Мерил Стрип и Энн Гетевей, исполняющие роли Миранда Пристли и Андреа "Энди" Сакс соответственно. Они традиционно отличаются стильными образами, особенно когда на фоне играет хит Мадонны — Vogue.

Стоит отметить, что фильм "Дьявол носит Прада" основан на одноименном романе Лорен Вайсбергер, опубликованном еще в 2003 году. Официальная экранизация вышла на экраны в 2006 году, а вот продолжение запланировано на май 2026 года.