Культову картину Густава Клімта продали за шалену суму

Легендарний "Портрет Елізабет Ледерер", автором якого є австрійський художник Густав Клімт, продали на першому аукціоні Sotheby’s у будівлі Бройєра в Нью-Йорку. Ціна картини сягнула аж 236,4 млн доларів.

"Портрет Елізабет Ледерер" має нового власника

Представники аукціонного дому звертають увагу на те, що саме ця картина австрійського художника стала "найціннішим твором модерного мистецтва".

Ба більше, її також назвали другим по вартості найдорожчим лотом в історії Sotheby’s.

"Портрет Елізабет Ледерер" — це полотно висотою майже два метри.

Шестеро учасників торгів 19 хвилин поспіль боролися за право стати новими власниками цього витвору мистецтва.

Під час аукціону ціна стрімко перевищила попередню оцінку у 150 млн доларів та сягнула аж 236,4 млн доларів.

Що важливо розуміти, Густав Клімт писав свій легендарний портрет у 1914-1916 роках — головною героїнею полотна стала Елізабет Ледерер, донька його меценатів.

На ній можна побачити дорогоцінне імператорське китайське драконове вбрання.