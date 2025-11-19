Культову картину Густава Клімта продали за шалену суму
Культура
Культову картину Густава Клімта продали за шалену суму

Густав Клімт
Джерело:  Axios

Легендарний "Портрет Елізабет Ледерер", автором якого є австрійський художник Густав Клімт, продали на першому аукціоні Sotheby’s у будівлі Бройєра в Нью-Йорку. Ціна картини сягнула аж 236,4 млн доларів. 

  • Це полотно фактично стало "найціннішим твором модерного мистецтва".
  • Під час Другої світової війни картину було конфісковано нацистами.

"Портрет Елізабет Ледерер" має нового власника

Представники аукціонного дому звертають увагу на те, що саме ця картина австрійського художника стала "найціннішим твором модерного мистецтва".

Ба більше, її також назвали другим по вартості найдорожчим лотом в історії Sotheby’s.

"Портрет Елізабет Ледерер" — це полотно висотою майже два метри.

Шестеро учасників торгів 19 хвилин поспіль боролися за право стати новими власниками цього витвору мистецтва.

Під час аукціону ціна стрімко перевищила попередню оцінку у 150 млн доларів та сягнула аж 236,4 млн доларів.

Що важливо розуміти, Густав Клімт писав свій легендарний портрет у 1914-1916 роках — головною героїнею полотна стала Елізабет Ледерер, донька його меценатів.

На ній можна побачити дорогоцінне імператорське китайське драконове вбрання.

Під час Другої світової війни картину було конфісковано нацистами. Однак, як підкреслили у Sotheby’s, полотно "ледве уникло долі інших робіт Клімта з колекції Ледерерів, які також були вилучені, але зрештою знищені під час пожежі наприкінці війни".

