Культовую картину Густава Климта продали за сумасшедшую сумму
Культовую картину Густава Климта продали за сумасшедшую сумму

Климт
Источник:  Axios

Легендарный "Портрет Элизабет Ледерер", автором которого является австрийский художник Густав Климт, был продан на первом аукционе Sotheby's в здании Бройера в Нью-Йорке. Цена картины достигла 236,4 млн долларов.

Главные тезисы

  • Это полотно фактически стало "самым ценным произведением современного искусства".
  • Во время Второй мировой войны картина была конфискована нацистами.

"Портрет Элизабет Ледерер" уже у нового владельца

Представители аукционного дома обращают внимание на то, что именно эта картина австрийского художника стала "самым ценным произведением современного искусства".

Более того, ее также назвали вторым по стоимости самым дорогим лотом в истории Sotheby's.

"Портрет Элизабет Ледерер" — это полотно высотой почти два метра.

Шесть участников торгов 19 минут подряд боролись за право стать новыми владельцами этого произведения искусства.

Во время аукциона цена стремительно превысила предварительную оценку в 150 млн долларов и достигла 236,4 млн долларов.

Что важно понимать, Густав Климт писал свой легендарный портрет в 1914-1916 годах — главной героиней полотна стала Элизабет Ледерер, дочь его меценатов.

На ней можно увидеть драгоценный императорский китайский драконовый наряд.

Во время Второй мировой войны картина была конфискована нацистами. Однако, как подчеркнули в Sotheby's, полотно "едва избежало судьбы других работ Климта из коллекции Ледереров, которые также были изъяты, но в конце концов уничтожены во время пожара в конце войны".

