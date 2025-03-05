Курський та Торецький напрямки стали найгарячішими на фронті

Оперативна інформація станом на 22.00 05.03.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

За сьогодні противник завдав одного ракетного та 45 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети і скинувши 59 КАБів, залучив для ураження 939 дронів-камікадзе, здійснив понад 3500 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Харківському напрямку ворог двічі атакував, у бік Петро-Іванівки та в районі Вовчанська, одне боєзіткнення триває досі.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня тричі намагався просунутися до наших позицій неподалік населених пунктів Голубівка та Загризове.

На Лиманському напрямку ворог десять разів атакував у районах Новомихайлівки та Нового. Наші воїни зупинили сім атак загарбників, ще три бої тривають досі.

На Краматорському напрямку наші оборонці відбили вісім атак противника в районах Часового Яру, Олександро-Шультиного та Предтечиного, одне боєзіткнення ще триває.

На Торецькому напрямку ворог провів 19 наступальних дій на позиції наших військ у районах Торецька, Дачного та Диліївки, дотепер триває одне боєзіткнення.