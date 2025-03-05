Курское и Торецкое направления стали самыми горячими на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

Курское и Торецкое направления стали самыми горячими на фронте

Генштаб ВСУ
ВСУ
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В настоящее время произошло 96 боевых столкновений. Самая горячая в настоящее время ситуация на Курском и Торецком направлениях.

Главные тезисы

  • На Курском и Торецком направлениях ведутся самые ожесточенные боевые действия в рамках военных столкновений.
  • Украинские воины продемонстрировали высокую боевую готовность и успешно отражают наступления оккупационной армии.

Актуальная ситуация на фронте 5 марта

Оперативная информация по состоянию на 22.00 05.03.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

За сегодняшний день противник нанес один ракетный и 45 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 59 КАБов, привлек для поражения 939 дронов-камикадзе, осуществил более 3500 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

  • На Харьковском направлении враг дважды атаковал, в сторону Петро-Ивановки и в районе Волчанска, одно боеприкосновение продолжается до сих пор.

  • На Купянском направлении враг в течение дня трижды пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку от населенных пунктов Голубовка и Загрызово.

  • В Лиманском направлении враг десять раз атаковал в районах Новомихайловки и Нового. Наши воины остановили семь атак захватчиков, еще три боя продолжаются до сих пор.

  • На Краматорском направлении наши защитники отразили восемь атак противника в районах Временного Яра, Александро-Шультиного и Предтечиного, одно боеприкосновение еще продолжается.

  • На Торецком направлении враг провел 19 наступательных действий на позиции наших войск в районах Торецкого, Дачного и Дилиевки, до сих пор продолжается одно боеприкосновение.

  • С начала суток враг 16 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении в районах Елизаветовки, Луча, Песчаного, Котлиного, Богдановки, Котляровки и Андреевки, сейчас продолжаются два боестолкновения. Оккупанты нанесли авиационных ударов управляемыми бомбами по районам населенных пунктов Зеленое Поле, Покровск, Чунишино и Алексеевка.

По имеющейся информации, потери окупантов на направлении за сегодня составляют 80 человек убитыми и ранеными, к тому же уничтожены бронетранспортер, восемь автомобилей, десять терминалов спутниковой связи, пункт управления БПЛА и автоматический гранатомет.

  • На Новопавловском направлении за сегодняшний день украинские воины отразили шесть атак оккупационной армии в районах Константинополя и Бурлацкого, одно боеприкосновение продолжается до сих пор.

  • На Гуляйпольском направлении враг атаковал позиции наших защитников в районе Свободного Поля, также нанес авиационных ударов по населенным пунктам Гуляйполе, Шевченко, Железнодорожное, Новополье, Отрадное и Веселое.

  • На Ореховском направлении наши защитники успешно отразили четыре вражеских атаки в направлениях Каменского, Павловки и Лобкового. Авиационные удары получили районы населенного пункта Пятихатки.

  • На Курском направлении сегодня произошло 27 боеприкосновений. Враг нанес 16 авиационных ударов, сбросил 23 КАБов, совершил 359 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе семь из реактивных систем залпового огня.

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