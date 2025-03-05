Курское и Торецкое направления стали самыми горячими на фронте

Оперативная информация по состоянию на 22.00 05.03.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

За сегодняшний день противник нанес один ракетный и 45 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 59 КАБов, привлек для поражения 939 дронов-камикадзе, осуществил более 3500 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Харьковском направлении враг дважды атаковал, в сторону Петро-Ивановки и в районе Волчанска, одно боеприкосновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении враг в течение дня трижды пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку от населенных пунктов Голубовка и Загрызово.

В Лиманском направлении враг десять раз атаковал в районах Новомихайловки и Нового. Наши воины остановили семь атак захватчиков, еще три боя продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении наши защитники отразили восемь атак противника в районах Временного Яра, Александро-Шультиного и Предтечиного, одно боеприкосновение еще продолжается.

На Торецком направлении враг провел 19 наступательных действий на позиции наших войск в районах Торецкого, Дачного и Дилиевки, до сих пор продолжается одно боеприкосновение.