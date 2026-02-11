Курта Кобейна могли вбити — результати нового розслідування

Загибель легендарного фронтмена рок-гурту Nirvana Курта Кобейна досі оповита чутками, здогадками та конспірологічними теоріями, попри те, що офіційна версія його смерті — самогубство. Однак нове неофіційне судово-медичне розслідування стверджує, що Кобейна могли вбити.

Смерть Курта Кобейна — що стало відомо

Як стверджують незалежні дослідники і експерти, вони вирішили уважно вивчити та проаналізувати судово-медичні дані, знімки з місця події та інші матеріали цієї гучної справи.

Фахівці запевняють, що в межах свого нового розслідування вони виявили ознаки насильницької смерті.

Їхня версія подій полягає в тому, що Кобейна могли примусово ввести в стан передозування героїном, після чого співака застрелели, а саме місце загибелі облаштували так, ніби це був свідомий суїцид.

Також вказано, що в звітах про розтин є зміни, які нібито більше відповідають ефектам передозування, ніж миттєвій смерті від пострілу.

На цьому тлі незалежні експерти поставили під сумнів автентичність частини “суїцидальної” записки і розміщення тіла.

Попри це, це офіційні органи влади поки не сприймають ці заяви серйозно.