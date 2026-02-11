Курта Кобейна могли убить — результаты нового расследования

Гибель легендарного фронтмена рок-группы Nirvana Курта Кобейна до сих пор окутана слухами, догадками и конспирологическими теориями, несмотря на то, что официальная версия его смерти — самоубийство. Однако новое неофициальное судебно-медицинское расследование утверждает, что Кобейна могли убить.

Смерть Курта Кобейна — что стало известно

По утверждению независимых исследователей и экспертов, они решили внимательно изучить и проанализировать судебно-медицинские данные, снимки с места происшествия и другие материалы этого громкого дела.

Специалисты уверяют, что в рамках своего нового расследования они обнаружили признаки насильственной смерти.

Их версия событий заключается в том, что Кобейна могли принудительно ввести в состояние передозировки героином, после чего певца застрелели, а само место гибели обустроили так, будто это был сознательный суицид.

Также указано, что в отчетах о вскрытиях есть изменения, которые якобы больше соответствуют эффектам передозировки, чем мгновенной смерти от выстрела.

На этом фоне независимые эксперты подвергли сомнению подлинность части "суицидальной" записки и размещения тела.

Несмотря на это, официальные органы власти пока не воспринимают эти заявления серьезно.