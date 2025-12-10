Лагард підтримала ідею ЄС щодо безстрокового замороження активів Росії
Лагард підтримала ідею ЄС щодо безстрокового замороження активів Росії

Лагард
Read in English
Джерело:  Reuters

Пропозиція Європейського Союзу щодо безстрокового замороження активів російського режиму є найближчою до вимог дотримання міжнародного права в цьому питанні.

Головні тези:

ЄЦБ підтримав ідею ЄС щодо заморожених активів ЄС

Про це заявила президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард.

Лідери ЄС вже багато часу обговорюють варіанти використання заморожених активів Росії для підтримки України.

Проте міжнародне право забороняє конфіскацію суверенних активів іншої країни. Тому ЄС змушений розглядати інші варіанти, серед яких - безстрокове замороження активів.

Схема, яка була запроваджена і яка буде обговорюватися на наступному засіданні Європейської ради... найближча до того, що я бачила, до чогось, що відповідає принципам міжнародного права... Це наш обов’язок як європейців - продовжувати підтримувати, захищати та діяти на благо України.

Крістін Лагард

Крістін Лагард

Президентка Європейського центрального банку

При цьому Лагард не бере безпосередньої участі в цьому процесі, оскільки ЄЦБ не має жодного відношення до заморожених російських коштів.

Проте це не заважає їй постійно висловлювати стурбованість щодо використання активів РФ та посилатися при цьому на відповідність міжнародному праву - інакше, мовляв, світова репутація євро, нібито, буде поставлена під загрозу.

Щобільше, Лагард заявила, що ЄС, мовляв, має пояснити членам, що саме відбувається, та пообіцяти, що не буде займатися практикою конфіскації суверенних активів тільки тому, що це відповідає його інтересам.

Це дуже, дуже винятковий випадок, і він не позбавляє Росії права власності на ці активи.

Наразі країни Європейського Союзу хочуть у прискореному порядку ухвалити закон про безстрокове замороження цих активів на суму 210 млрд євро. Причина - не допустити можливого вето з боку прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

