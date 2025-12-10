Лагард підтримала ідею ЄС щодо безстрокового замороження активів Росії

Пропозиція Європейського Союзу щодо безстрокового замороження активів російського режиму є найближчою до вимог дотримання міжнародного права в цьому питанні.
Головні тези:
- Пропозиція ЄС щодо безстрокового замороження активів Росії є найближчою до вимог міжнародного права в цьому питанні.
- Крістін Лагард наголосила на важливості підтримки та захисту України через запровадження нової схеми безстрокового замороження активів РФ.
- Європейський Союз шукає альтернативи конфіскації суверенних активів Росії, щоб не порушувати міжнародне право.
ЄЦБ підтримав ідею ЄС щодо заморожених активів ЄС
Про це заявила президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард.
Лідери ЄС вже багато часу обговорюють варіанти використання заморожених активів Росії для підтримки України.
Проте міжнародне право забороняє конфіскацію суверенних активів іншої країни. Тому ЄС змушений розглядати інші варіанти, серед яких - безстрокове замороження активів.
При цьому Лагард не бере безпосередньої участі в цьому процесі, оскільки ЄЦБ не має жодного відношення до заморожених російських коштів.
Щобільше, Лагард заявила, що ЄС, мовляв, має пояснити членам, що саме відбувається, та пообіцяти, що не буде займатися практикою конфіскації суверенних активів тільки тому, що це відповідає його інтересам.
Це дуже, дуже винятковий випадок, і він не позбавляє Росії права власності на ці активи.
Наразі країни Європейського Союзу хочуть у прискореному порядку ухвалити закон про безстрокове замороження цих активів на суму 210 млрд євро. Причина - не допустити можливого вето з боку прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-