Предложение Европейского Союза относительно бессрочной заморозки активов российского режима является самым близким к требованиям соблюдения международного права в этом вопросе.
Главные тезисы
- Предложение Европейского Союза о бессрочной заморозке активов России соответствует международному праву.
- Кристин Лагард выразила поддержку новой схемы заморозки активов РФ для защиты Украины.
- Международное право запрещает конфискацию суверенных активов других стран, поэтому ЕС ищет альтернативные методы.
ЕЦБ поддержал идею ЕС насчет замороженных активов ЕС
Об этом заявила президент Европейского центрального банка Кристин Лагард.
Лидеры ЕС уже много времени обсуждают варианты использования замороженных активов России для поддержки Украины.
Тем не менее, международное право запрещает конфискацию суверенных активов другой страны. Поэтому ЕС вынужден рассматривать другие варианты, среди которых — бессрочное замораживание активов.
При этом Лагард не принимает непосредственного участия в этом процессе, поскольку ЕЦБ не имеет никакого отношения к замороженным российским средствам.
Более того, Лагард заявила, что ЕС, мол, должен объяснить членам, что именно происходит, и пообещать, что не будет заниматься практикой конфискации суверенных активов только потому, что это отвечает его интересам.
Это очень исключительный случай, и он не лишает России права собственности на эти активы.
В настоящее время страны Европейского Союза хотят в ускоренном порядке принять закон о бессрочной заморозке этих активов на сумму 210 млрд евро. Причина — не допустить возможного вето со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
