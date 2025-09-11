Ларрі Еллісон відібрав у Маска титул найбагатшої людини світу
Ларрі Еллісон відібрав у Маска титул найбагатшої людини світу

Еллісон
Джерело:  Bloomberg

Засновник компанії Oracle Ларрі Еллісон вперше очолив список найбагатших людей світу, випередивши Ілона Маска, який майже рік займав перше місце.

Головні тези:

  • Ларрі Еллісон випередив Ілона Маска і став найбагатшою людиною світу, статки якого досягли 393 млрд доларів.
  • Оприлюднення квартального фінансового звіту компанії Oracle Corp. допомогло Еллісону значно збільшити своє майно в рейтингу Bloomberg.
  • Зростання статків Ларрі Еллісона на 101 млрд доларів за один день встановило новий рекорд в історії рейтингу мільярдерів.

Магнат Еллісон став найбагатшою людиною світу

Статки 81-річного Еллісона зросли на 101 млрд доларів після оприлюднення квартального фінансового звіту компанії Oracle Corp., який перевершив очікування аналітиків та вказав на подальше зростання бізнесу.

Згідно з даними індексу мільярдерів Bloomberg, загальний капітал Еллісона досяг 393 млрд доларів. Це зростання стало найбільшим одноденним приростом статків, який коли-небудь фіксувався у рамках цього рейтингу.

Для порівняння, на цей момент майно Ілона Маска оцінюється у 385 млрд дол.

Ларрі Еллісон — це американський підприємець, засновник і голова корпорації Oracle. Вперше ім'я Еллісона з'явилося в рейтингу Forbes у 1986 році, тоді його статки оцінювалися в 185 млн доларів. У період піку вартості технологічних компаній перед крахом доткомів у 2000 році статки оцінювалися в 48 млрд доларів.

На вересень 2012 року статки оцінювалися в 44 млрд — третє місце в США. У 2024 році він випередив Біла Гейтса і Воррена Баффетта, і вийшов на друге у світі, подолавши планку в 200 млрд доларів. Станом на липень 2025 року статки Ларрі Еллісона становили приблизно 262,2 млрд доларів.

