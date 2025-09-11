Ларрі Еллісон відібрав у Маска титул найбагатшої людини світу

Засновник компанії Oracle Ларрі Еллісон вперше очолив список найбагатших людей світу, випередивши Ілона Маска, який майже рік займав перше місце.

Магнат Еллісон став найбагатшою людиною світу

Статки 81-річного Еллісона зросли на 101 млрд доларів після оприлюднення квартального фінансового звіту компанії Oracle Corp., який перевершив очікування аналітиків та вказав на подальше зростання бізнесу.

Згідно з даними індексу мільярдерів Bloomberg, загальний капітал Еллісона досяг 393 млрд доларів. Це зростання стало найбільшим одноденним приростом статків, який коли-небудь фіксувався у рамках цього рейтингу.

Для порівняння, на цей момент майно Ілона Маска оцінюється у 385 млрд дол.

Ларрі Еллісон — це американський підприємець, засновник і голова корпорації Oracle. Вперше ім'я Еллісона з'явилося в рейтингу Forbes у 1986 році, тоді його статки оцінювалися в 185 млн доларів. У період піку вартості технологічних компаній перед крахом доткомів у 2000 році статки оцінювалися в 48 млрд доларів.

На вересень 2012 року статки оцінювалися в 44 млрд — третє місце в США. У 2024 році він випередив Біла Гейтса і Воррена Баффетта, і вийшов на друге у світі, подолавши планку в 200 млрд доларів. Станом на липень 2025 року статки Ларрі Еллісона становили приблизно 262,2 млрд доларів.