Ларри Эллисон отобрал у Маска титул самого богатого человека мира

Основатель компании Oracle Ларри Эллисон впервые возглавил список самых богатых людей мира, опередив Илона Маска, почти год занимавшего первое место.

Магнат Эллисон стал самым богатым человеком мира

Состояние 81-летнего Эллисона выросло на 101 млрд долларов после обнародования квартального финансового отчета компании Oracle Corp., который превзошел ожидания аналитиков и указал на дальнейший рост бизнеса.

Согласно данным индекса миллиардеров Bloomberg, общий капитал Эллисона достиг 393 млрд долларов. Этот рост стал самым большим однодневным приростом состояния, который когда-либо фиксировался в рамках этого рейтинга.

Для сравнения, в настоящее время имущество Илона Маска оценивается в 385 млрд дол.

Ларри Эллисон — это американский предприниматель, основатель и глава корпорации Oracle. Впервые имя Эллисона появилось в рейтинге Forbes в 1986 году, тогда его состояние оценивалось в 185 млн долларов. В период пика стоимости технологических компаний перед крахом доткомов в 2000 году состояние оценивалось в 48 млрд долларов. Поделиться

На сентябрь 2012 года состояние оценивалось в 44 млрд — третье место в США. В 2024 году он опередил Билла Гейтса и Уоррена Баффетта, и вышел на второе в мире, преодолев планку в 200 млрд долларов. По состоянию на июль 2025 года состояние Ларри Эллисона составило примерно 262,2 млрд долларов.