Ларри Эллисон отобрал у Маска титул самого богатого человека мира

Основатель компании Oracle Ларри Эллисон впервые возглавил список самых богатых людей мира, опередив Илона Маска, почти год занимавшего первое место.
Главные тезисы
- Ларри Эллисон впервые возглавил список самых богатых людей мира, опередив Илона Маска и достигнув состояния в 393 млрд долларов.
- Рост имущества Ларри Эллисона на 101 млрд долларов за один день стал рекордом в рейтинге миллиардеров, благодаря успехам компании Oracle Corp.
- Эллисон, основатель Oracle, впервые попал в рейтинг Forbes в 1986 году, и с тех пор активно развивал свои бизнес-проекты, достигнув впечатляющего финансового успеха.
Магнат Эллисон стал самым богатым человеком мира
Состояние 81-летнего Эллисона выросло на 101 млрд долларов после обнародования квартального финансового отчета компании Oracle Corp., который превзошел ожидания аналитиков и указал на дальнейший рост бизнеса.
Согласно данным индекса миллиардеров Bloomberg, общий капитал Эллисона достиг 393 млрд долларов. Этот рост стал самым большим однодневным приростом состояния, который когда-либо фиксировался в рамках этого рейтинга.
Для сравнения, в настоящее время имущество Илона Маска оценивается в 385 млрд дол.
На сентябрь 2012 года состояние оценивалось в 44 млрд — третье место в США. В 2024 году он опередил Билла Гейтса и Уоррена Баффетта, и вышел на второе в мире, преодолев планку в 200 млрд долларов. По состоянию на июль 2025 года состояние Ларри Эллисона составило примерно 262,2 млрд долларов.
