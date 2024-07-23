Латвія відправила Україні понад 500 дронів — фото

Латвія відправила Україні ще одну партію безпілотників. У ній понад 500 одиниць дронів

Україна отримає нову партію дронів від Латвії

Як заявив міністр оборони Латвії Адріс Спрудс, партія з більш ніж 500 безпілотників починає свій шлях в Україну.

Постачання дронів здійснюється в рамках міжнародної коаліції безпілотників.

Pakotne ar vairāk kā 500 droniem uzsāk ceļu uz 🇺🇦 Ukrainu.#dronecoalition #StandWithUkraine pic.twitter.com/d9CPFo34Ah — Andris Spruds (@AndrisSpruds) July 22, 2024

Що відомо про коаліцію безпілотників

Країни-союзники сформували коаліцію безпілотників, щоб підтримати Україну в боротьбі з російською агресією. Ключовим кроком у цьому процесі стало створення коаліції з безпілотних апаратів. Ця ініціатива включає закупівлю і передачу дронів Україні для зміцнення її оборони.

Наразі до Міжнародної коаліції безпілотників входять 15 країн — Латвія, Україна, Велика Британія, Австралія, Німеччина, Данія, Італія, Канада, Литва, Нідерланди, Польща, Велика Британія, Франція, Швеція, Данія, Німеччина, Італія, Канада, Литва, Нідерланди, Польща, Велика Британія, Франція, Швеція, Данія та Естонія.

Нещодавно міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен уклав угоду про міжнародне співробітництво у сфері безпілотників.

Крім цього, Швеція приєднується до співпраці в рамках Міжнародної коаліції безпілотників.