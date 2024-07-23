Латвия отправила Украине более 500 дронов — фото
Категория
Украина
Дата публикации

Латвия отправила Украине более 500 дронов — фото

Латвия отправила Украине более 500 дронов — фото
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Источник:  online.ua

Латвия направила Украине еще одну партию беспилотников. В ней более 500 единиц дронов

Главные тезисы

 

  • Коалиция беспилотников включает 15 стран, которые совместно поддерживают Украину перед российской агрессией.
  • Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен и Швеция присоединились к сотрудничеству в рамках международной коалиции беспилотников.
  • Инициатива по поставке дронов Украине направлена на укрепление ее обороны и поддержку в борьбе с враждебной агрессией.
  • Международная коалиция беспилотников является важным шагом для обеспечения безопасности и защиты суверенитета Украины.

Украина получит новую партию дронов от Латвии

Как заявил министр обороны Латвии Адрис Спрудс, партия из более 500 беспилотников начинает свой путь в Украину.

Снабжение дронов осуществляется в рамках международной коалиции беспилотников.

Что известно о коалиции беспилотников

Страны-союзники сформировали коалицию беспилотников, чтобы поддержать Украину в борьбе с российской агрессией. Ключевым шагом в этом процессе стало создание коалиции по беспилотным аппаратам. Эта инициатива включает закупку и передачу дронов Украине для укрепления ее обороны.

В настоящее время в Международную коалицию беспилотников входят 15 стран — Латвия, Украина, Великобритания, Австралия, Германия, Дания, Италия, Канада, Литва, Нидерланды, Польша, Великобритания, Франция, Швеция, Дания, Германия, Италия, Канада, Литва, Нидерланды , Польша, Великобритания, Франция, Швеция, Дания и Эстония.

Недавно Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заключил соглашение о международном сотрудничестве в сфере беспилотников.

Кроме того, Швеция присоединяется к сотрудничеству в рамках Международной коалиции беспилотников.

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