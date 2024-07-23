Латвия отправила Украине более 500 дронов — фото

Латвия направила Украине еще одну партию беспилотников. В ней более 500 единиц дронов
Главные тезисы
- Коалиция беспилотников включает 15 стран, которые совместно поддерживают Украину перед российской агрессией.
- Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен и Швеция присоединились к сотрудничеству в рамках международной коалиции беспилотников.
- Инициатива по поставке дронов Украине направлена на укрепление ее обороны и поддержку в борьбе с враждебной агрессией.
- Международная коалиция беспилотников является важным шагом для обеспечения безопасности и защиты суверенитета Украины.
Украина получит новую партию дронов от Латвии
Как заявил министр обороны Латвии Адрис Спрудс, партия из более 500 беспилотников начинает свой путь в Украину.
Снабжение дронов осуществляется в рамках международной коалиции беспилотников.
Pakotne ar vairāk kā 500 droniem uzsāk ceļu uz 🇺🇦 Ukrainu.#dronecoalition #StandWithUkraine pic.twitter.com/d9CPFo34Ah— Andris Spruds (@AndrisSpruds) July 22, 2024
Что известно о коалиции беспилотников
Страны-союзники сформировали коалицию беспилотников, чтобы поддержать Украину в борьбе с российской агрессией. Ключевым шагом в этом процессе стало создание коалиции по беспилотным аппаратам. Эта инициатива включает закупку и передачу дронов Украине для укрепления ее обороны.
В настоящее время в Международную коалицию беспилотников входят 15 стран — Латвия, Украина, Великобритания, Австралия, Германия, Дания, Италия, Канада, Литва, Нидерланды, Польша, Великобритания, Франция, Швеция, Дания, Германия, Италия, Канада, Литва, Нидерланды , Польша, Великобритания, Франция, Швеция, Дания и Эстония.
Недавно Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заключил соглашение о международном сотрудничестве в сфере беспилотников.
Кроме того, Швеция присоединяется к сотрудничеству в рамках Международной коалиции беспилотников.
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