Латвійська компанія розробляє унікальний генератор енергії для місій на Місяць

Латвійський стартап Deep Space Energy розробляє компактний радіоізотопний генератор енергії, який може забезпечити таку ж потужність, як і традиційні космічні ядерні системи, використовуючи при цьому у пʼять разів менше палива.

Унікальний генератор енергії для місій на Місяць розробляють у Латвії

Зазначається, що компанія зібрала 350 тисяч євро у межах попереднього фінансування та забезпечила додаткові 580 тисяч євро в рамках державних контрактів і грантів, аби просунути технологію до комерціалізації.

Система перетворює тепло від радіоактивного розпаду в електрику. Джерелом тепла є радіоізотопи, видобуті з відходів комерційних ядерних реакторів, в першу чергу америцій-241. На відміну від традиційних радіоізотопних термоелектричних генераторів (РТГ), які використовують термопари для перетворення тепла в енергію, Deep Space Energy стверджує, що її архітектура значно покращує ефективність використання палива.

Як розповів засновник та генеральний директор Міхаїл Щепанськис, компанія вже перевірила технологію у лабораторних умовах.

Головною відмінністю є зменшена потреба у паливі, що впливає на масу, вартість та масштабованість космічних місій.

У виданні пояснюють, що генератор призначений як допоміжне або основне джерело енергії для супутників, які працюють в умовах, де сонячна енергія є ненадійною або недостатньою.

Наша технологія, яка вже була перевірена в лабораторії, має кілька застосувань в оборонному та космічному секторах. По-перше, ми розробляємо допоміжне джерело енергії для підвищення стійкості стратегічних супутників. Воно забезпечує надмірність супутникових енергосистем, постачаючи резервне живлення, яке не залежить від сонячної енергії, що робить його надзвичайно важливим для високоцінних військових розвідувальних засобів.

В Interesting Engineering додають, що традиційні РТГ вимагають великих кількостей радіоактивного матеріалу для підтримки потужності впродовж тривалого часу.

У компанії Deep Space Energy заявляють, що її система буде потребувати близько 2 кг америцію-241 для генерації 50 Вт електроенергії для місячного ровера. Водночас порівнянні традиційні системи потребуватимуть приблизно 10 кг радіоізотопного матеріалу для отримання такої ж потужності.