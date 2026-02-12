Латвийская компания разрабатывает уникальный генератор энергии для миссий на Луну

Латвийский стартап Deep Space Energy разрабатывает компактный радиоизотопный генератор энергии, который может обеспечить такую же мощность, как традиционные космические ядерные системы, используя при этом в пять раз меньше топлива.

Уникальный генератор энергии для миссий на Луну разрабатывают в Латвии

Отмечается, что компания собрала 350 тысяч евро в рамках предварительного финансирования и обеспечила дополнительные 580 тысяч евро в рамках государственных контрактов и грантов для продвижения технологии к коммерциализации.

Система преобразует тепло от радиоактивного распада в электричество. Источником тепла являются радиоизотопы, извлеченные из отходов коммерческих ядерных реакторов, в первую очередь америций-241. В отличие от традиционных радиоизотопных термоэлектрических генераторов (РТГ), использующих термопары для превращения тепла в энергию, Deep Space Energy утверждает, что ее архитектура значительно улучшает эффективность использования топлива. Поделиться

Как рассказал основатель и генеральный директор Михаил Щепанскис, компания уже проверила технологию в лабораторных условиях.

Главным отличием является уменьшенная потребность в топливе, что влияет на массу, стоимость и масштабируемость космических миссий.

В издании объясняют, что генератор предназначен как вспомогательный или основной источник энергии для спутников, работающих в условиях, где солнечная энергия ненадежна или недостаточна.

Наша технология, уже проверенная в лаборатории, имеет несколько применений в оборонном и космическом секторах. Во-первых, мы разрабатываем вспомогательный источник энергии для повышения устойчивости стратегических спутников. Оно обеспечивает избыточность спутниковых энергосистем, снабжая резервное питание, которое не зависит от солнечной энергии, что делает его чрезвычайно важным для высокоценных военных разведывательных средств.

В Interesting Engineering добавляют, что традиционные РТГ требуют больших количеств радиоактивного материала для поддержания мощности в течение длительного времени.

В компании Deep Space Energy заявляют, что ее система потребует около 2 кг америция-241 для генерации 50 Вт электроэнергии для лунного велосипеда. В то же время в сравнении традиционных систем потребуется примерно 10 кг радиоизотопного материала для получения такой же мощности.