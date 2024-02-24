Латвієць пробіжить 100 км без їжі та одягу задля допомоги Україні

Латвієць Клістерс Мінс збирається пробігти 100 кілометрів без їжі та практично без одягу, щоб зібрати на дрони Україні.

Що відомо про забіг латвійця

За словами Мінса, така ідея виникла у нього приблизно пів року тому. Спочатку він планував пробігти дистанцію як "тренування для себе". Однак потім вирішив подолати ультрамарафон, аби підтримати Україну.

Чоловік має на меті пробігти 100 кілометрів від населеного пункту Рагаціємс до села Колка без їжі та одягу, після чого планує заплив у Балтійському морі.

Скільки часу це займе — передбачити складно, адже все залежить від погоди.

Погода обіцяє бути дощовою та вітряною. Плюс до всього, в планах не їсти, тому наразі приймаю різні види вітамінів. Відмова від їжі, тривалість відстані, холод і частота серцевих скорочень є найскладнішими факторами, — каже Мінс. Поширити

Забіг супроводжуватиме медичний персонал. Початок ультрамарафону — о 17:00.

Яка мета забігу латвійця Мінса

Як розповів Клістерс Мінс, у нього багато друзів з України, які зараз воюють на передовій. Він тренувався 6 місяців, а вирішив не їсти і бігти практично голим, аби підтримати українських солдатів, які іноді не мають можливості поїсти і мерзнуть в окопах взимку.

За планами, ультрамарафон триватиме приблизно 16 годин. Під час забігу я збиратиму кошти на дрони. Всі охочі можуть слідкувати за моїм марафоном у моєму профілі у Meta. Я дізнавався, що таким чином зможу ще й встановити світовий рекорд, бо ніхто взимку не біг ультрамарафон майже голим і без харчування. А на фініші у мене буде заплив в Балтійському морі, — каже бігун. Поширити

Клістерс Мінс закликає людей підтримати його місію: як донатами, так і звичайними словами. Каже, це "зміцнить його думки і додасть сил".