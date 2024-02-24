Латвиец пробежит 100 км без еды и одежды для помощи Украине
Категория
Спорт
Дата публикации

Латвиец пробежит 100 км без еды и одежды для помощи Украине

Латвиец
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Источник:  online.ua

Латвиец Клистерс Минс собирается пробежать 100 км без еды и практически без одежды, чтобы собрать на дроны Украины.

Что известно о забеге латвийца

По словам Минса, такая идея возникла у него около полугода назад. Сначала он планировал пробежать дистанцию как "тренировку для себя". Однако потом решил преодолеть ультрамарафон, чтобы поддержать Украину.

Человек имеет целью пробежать 100 километров от населенного пункта Рагациемс до села Колка без еды и одежды, после чего планирует заплыв в Балтийском море.

Сколько времени это займет – предсказать сложно, ведь все зависит от погоды.

Погода обещает быть дождливой и ветреной. Плюс ко всему, в планах не есть, поэтому принимаю разные виды витаминов. Отказ от еды, продолжительность расстояния, холод и частота сердечных сокращений являются самыми сложными факторами, говорит Минс.

Забег будет сопровождать медицинский персонал. Начало ультрамарафона – в 17:00.

Какова цель забега латвийца Минса

Как рассказал Клистерс Минс, у него много друзей из Украины, сейчас воюющих на передовой. Он тренировался 6 месяцев, а решил не есть и бежать практически голым, чтобы поддержать украинских солдат, которые иногда не имеют возможности поесть и мерзнут в окопах зимой.

По планам ультрамарафон продлится примерно 16 часов. Во время забега я собираю средства на дроны. Все желающие могут следить за моим марафоном в моем профиле в Meta. Я узнавал, что таким образом смогу еще установить мировой рекорд, потому что никто зимой не бежал ультрамарафон почти голым и без питания. А на финише у меня будет заплыв в Балтийском море, – говорит бегун.

Клистерс Минс призывает людей поддержать его миссию: как донатами, так и обычными словами. Говорит, это "укрепит его мысли и придаст силы".

Я полностью осознаю, что могу умереть во время этого забега, но я готов пожертвовать своей жизнью ради этого, — отмечает он .

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