Лавров цинічно відхрестився від порушень Росією умов Будапештського меморандуму
Лавров цинічно відхрестився від порушень Росією умов Будапештського меморандуму

Лавров
Read in English
Джерело:  online.ua

Росія не вважає, що своєю агресією в Україні якимось чином порушує Будапештський меморандум, заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Головні тези:

  • Лавров цинічно заперечує порушення Росією умов Будапештського меморандуму, не визнаючи агресію в Україні.
  • Росія взаємодіяла з Україною щодо ядерної безпеки згідно Будапештського меморандуму, проте порушила зобов'язання з початком вторгнення в 2014 та 2022 роках.
  • Підписання Будапештського меморандуму зобов'язує РФ, Велику Британію та США поважати незалежність та територіальну цілісність України, що Росія явно порушила.

Лавров збрехав щодо виконання Росією умов Будапештського меморандуму

Про це одіозний політик говорив у інтерв'ю угорському Youtube-каналу "Ультраханг".

Там (у Будапештському меморандумі — ред.) йдеться про те, що Україна, так само як і інші колишні радянські республіки, які відмовилися від ядерної зброї, отримає гарантії, які ядерні держави надають неядерним державам. Ось і все. Це все. Ці гарантії говорять, що ядерна зброя не буде використана проти неядерних держав, які є учасницями Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Лавров виправдовує дії РФ тим, що паралельно з Будапештським меморандумом ті самі сторони підписали декларацію, де були прописані їхні зобов'язання дотримуватися принципів ОБСЄ, включаючи права нацменшин, демократію, свободу слова.

Як стверджує глава МЗС РФ, ці зобов'язання нібито були порушені Києвом.

Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештський меморандум) було підписано 5 грудня 1994 року.

У його тексті йдеться, зокрема, що РФ, Велика Британія і США "підтверджують Україні їх зобов'язання… поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України".

Також вони підтверджують зобов'язання "утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй".

Підписанти "підтверджують Україні їх зобов'язання… утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги".

Очевидно, що Росія грубо порушила ці пункти Будапештського меморандуму, з 2014 року здійснюючи агресію проти України, а з 2022 року почавши повномасштабне вторгнення.

