Россия не считает, что своей агрессией в Украине каким-либо образом нарушает Будапештский меморандум, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров соврал о выполнении Россией условий Будапештского меморандума

Об этом одиозный политик говорил в интервью венгерскому Youtube-каналу "Ультраханг".

Там (в Будапештском меморандуме — ред.) говорится, что Украина, равно как и другие бывшие советские республики, отказавшиеся от ядерного оружия, получит гарантии, которые ядерные государства предоставляют неядерным государствам. Вот и все. Это все. Эти гарантии говорят, что ядерное оружие не будет использовано против неядерных государств, являющихся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия. Поделиться

Лавров оправдывает действия РФ тем, что параллельно с Будапештским меморандумом те же стороны подписали декларацию, где были прописаны их обязательства соблюдать принципы ОБСЕ, включая права нацменьшинств, демократию, свободу слова.

Как утверждает глава МИД РФ, эти обязательства были якобы нарушены Киевом.

Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум) был подписан 5 декабря 1994 года.

В его тексте говорится, в частности, что РФ, Великобритания и США "подтверждают Украине их обязательства… уважать независимость и суверенитет и существующие границы Украины".

Также они подтверждают обязательство "воздерживаться от угрозы силой или ее использования против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины, кроме целей самообороны или каким-либо иным образом согласно Уставу Организации Объединенных Наций".

Подписанты "подтверждают Украине их обязательства… воздерживаться от экономического давления, направленного на то, чтобы покорить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих ее суверенитету, и таким образом получить какие-либо преимущества".