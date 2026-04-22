За словамиодіозного міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, європейські країни нібито підтримують “сатанізм” в Україні. Як не дивно, йдеться про інвентаризацію Києво-Печерської Лаври, яка поступово повертається до Православної церкви України.

Лавров вигадав прояви “сатанізму” в Україні та Європі

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що в Україні нібито "бурхливо розквітає сатанізм". Його слова цитують російські ЗМІ.

Лавров вирішив висловитися щодо робіт з інвентаризації та перевірки історичної та наукової цінності мощей святих у Києво-Печерській лаврі, які Україна розпочала у 2025 році. Він звинуватив Київ у нібито "переслідуванні" православних вірян. Поширити

За цим бюрократичним формулюванням українського міністерства культури, між іншим, ховається узаконене святотатство, яке вчиняється з дозволу, навіть прямої підтримки цілого ряду європейських країн, де теж буйно розквітає, прямо скажемо, сатанізм.

Крім того, Лавров заявив про нібито "гоніння" на Українську православну церкву. За його цинічними словами, українська влада нібито захоплює храми, а також нападає на кліриків і парафіян.