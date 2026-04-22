Лавров грезит "сатанизмом" в Украине через Киево-Печерскую Лавру
По словамдиозного министра иностранных дел России Сергея Лаврова, европейские страны якобы поддерживают "сатанизм" в Украине. Как ни странно, речь идет об инвентаризации Киево-Печерской Лавры, постепенно возвращающейся в Православную церковь Украины.

Главные тезисы

  • Сергей Лавров заявил об “сатанизме” в Украине через инвентаризацию Киево-Печерской Лавры.
  • Обвинения министра иностранных дел России вызвали широкий резонанс в украинском и мировом сообществе.

Лавров придумал проявления "сатанизма" в Украине и Европе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Украине якобы "бурно расцветает сатанизм". Его слова цитируют русские СМИ.

Лавров решил высказаться по поводу работ по инвентаризации и проверке исторической и научной ценности мощей святых в Киево-Печерской лавре, которые Украина начала в 2025 году. Он обвинил Киев в якобы "преследовании" православных верующих.

За этой бюрократической формулировкой украинского министерства культуры, между прочим, скрывается узаконенное святотатство, совершаемое с разрешения, даже прямой поддержки целого ряда европейских стран, где тоже буйно расцветает, прямо скажем, сатанизм.

Кроме того, Лавров заявил о якобы "гонении" на Украинскую православную церковь. По его циничным словам, украинские власти якобы захватывают храмы, а также нападают на клириков и прихожан.

