По словамдиозного министра иностранных дел России Сергея Лаврова, европейские страны якобы поддерживают "сатанизм" в Украине. Как ни странно, речь идет об инвентаризации Киево-Печерской Лавры, постепенно возвращающейся в Православную церковь Украины.
Главные тезисы
- Сергей Лавров заявил об “сатанизме” в Украине через инвентаризацию Киево-Печерской Лавры.
- Обвинения министра иностранных дел России вызвали широкий резонанс в украинском и мировом сообществе.
Лавров придумал проявления "сатанизма" в Украине и Европе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Украине якобы "бурно расцветает сатанизм". Его слова цитируют русские СМИ.
За этой бюрократической формулировкой украинского министерства культуры, между прочим, скрывается узаконенное святотатство, совершаемое с разрешения, даже прямой поддержки целого ряда европейских стран, где тоже буйно расцветает, прямо скажем, сатанизм.
Кроме того, Лавров заявил о якобы "гонении" на Украинскую православную церковь. По его циничным словам, украинские власти якобы захватывают храмы, а также нападают на клириков и прихожан.
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-