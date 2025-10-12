Леді Гага отримала роль у продовженні культового фільму

Згідно з даними ЗМІ, відома співачка та акторка Леді Гага з'явиться у довгоочікуваному продовженні фільму "Диявол носить Прада". Це ще один доказ того, що зірка стає новою іконою Голлівуду.

Леді Гага знову на великих екранах

Новими цікавими даними поділилося видання Variety.

За словами очевидців, співачку не так давно помітили в Мілані (Італія), де тривають зйомки сиквелу.

Леді Гага вирушила туди під час свого туру Mayhem Ball після чотирьох аншлагових концертів у Лондоні, Велика Британія.

Для неї — це не перша поява у кіно. Раніше вона грала головні ролі у таких фільмах, як "Народження зірки", "Дім Ґуччі" та "Джокер: Божевілля на двох". Наразі роль артистки у стрічці "Диявол носить Прада 2" максимально тримається в секреті. Поширити

Що важливо розуміти, творці стрічки поки намагаються зберегти максимальну інтригу, особливо щодо розвитку сюжету.

Попри це, анонімні джерела “зливають” журналістам деякі деталі нового проєкту:

Традиційні журнали почали занепадати, як і кар'єра Міранди Прістлі. Тим часом її колишня асистентка Емілі стає впливовою лідеркою компанії класу люкс та водночас головною конкуренткою Міранди. Поширити

Також наразі відомо, що глядачі зможуть насолодитися акторською грою Енн Гетевей, Меріл Стріп, Емілі Блант та Стенлі Туччі.