Леді Гага отримала роль у продовженні культового фільму

Згідно з даними ЗМІ, відома співачка та акторка Леді Гага з'явиться у довгоочікуваному продовженні фільму "Диявол носить Прада". Це ще один доказ того, що зірка стає новою іконою Голлівуду.
Головні тези:
- Поки не вдалося дізнатися, як саме роль дісталася співачці.
- Відомо, що у фільмі зіграють Енн Гетевей, Меріл Стріп та Емілі Блант.
Леді Гага знову на великих екранах
Новими цікавими даними поділилося видання Variety.
За словами очевидців, співачку не так давно помітили в Мілані (Італія), де тривають зйомки сиквелу.
Леді Гага вирушила туди під час свого туру Mayhem Ball після чотирьох аншлагових концертів у Лондоні, Велика Британія.
Що важливо розуміти, творці стрічки поки намагаються зберегти максимальну інтригу, особливо щодо розвитку сюжету.
Попри це, анонімні джерела “зливають” журналістам деякі деталі нового проєкту:
Також наразі відомо, що глядачі зможуть насолодитися акторською грою Енн Гетевей, Меріл Стріп, Емілі Блант та Стенлі Туччі.
