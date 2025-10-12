Леди Гага получила роль в продолжении культового фильма
Леди Гага снова на больших экранах
Источник:  Variety

Согласно данным СМИ, известная певица и актриса Леди Гага появится в долгожданном продолжении фильма "Дьявол носит Прада". Это еще одно доказательство того, что звезда становится новой иконой Голливуда.

Главные тезисы

  • Пока не удалось узнать, какая роль досталась певице.
  • Известно, что в фильме сыграют Энн Хэтэуэй, Мэрил Стрип и Эмили Блант.

Новыми интересными данными поделилось издание Variety.

По словам очевидцев, певицу недавно заметили в Милане (Италия), где продолжаются съемки сиквела.

Леди Гага отправилась туда во время своего тура Mayhem Ball после четырех аншлагавых концертов в Лондоне, Великобритания.

Для нее — это не первое появление в кино. Ранее она играла главные роли в таких фильмах, как "Рождение звезды", "Дом Гуччи" и "Джокер: Безумие на двоих". Теперь роль артистки в фильме "Дьявол носит Прада 2" максимально держится в секрете.

Что важно понимать, создатели ленты пока пытаются сохранить максимальную интригу, особенно в развитии сюжета.

Несмотря на это, анонимные источники "сливают" журналистам некоторые детали нового проекта:

Традиционные журналы переживают упадок, как и карьера Миранда Пристли. Между тем, ее бывшая ассистентка Эмили становится влиятельным лидером компании класса люкс и одновременно главной конкуренткой Миранды.

Также известно, что зрители смогут насладиться актерской игрой Энн Хэтевей, Мерил Стрип, Эмили Блант и Стэнли Туччи.

