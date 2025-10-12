Леди Гага получила роль в продолжении культового фильма

Согласно данным СМИ, известная певица и актриса Леди Гага появится в долгожданном продолжении фильма "Дьявол носит Прада". Это еще одно доказательство того, что звезда становится новой иконой Голливуда.

Леди Гага снова на больших экранах

Новыми интересными данными поделилось издание Variety.

По словам очевидцев, певицу недавно заметили в Милане (Италия), где продолжаются съемки сиквела.

Леди Гага отправилась туда во время своего тура Mayhem Ball после четырех аншлагавых концертов в Лондоне, Великобритания.

Для нее — это не первое появление в кино. Ранее она играла главные роли в таких фильмах, как "Рождение звезды", "Дом Гуччи" и "Джокер: Безумие на двоих". Теперь роль артистки в фильме "Дьявол носит Прада 2" максимально держится в секрете.

Что важно понимать, создатели ленты пока пытаются сохранить максимальную интригу, особенно в развитии сюжета.

Несмотря на это, анонимные источники "сливают" журналистам некоторые детали нового проекта:

Традиционные журналы переживают упадок, как и карьера Миранда Пристли. Между тем, ее бывшая ассистентка Эмили становится влиятельным лидером компании класса люкс и одновременно главной конкуренткой Миранды.

Также известно, что зрители смогут насладиться актерской игрой Энн Хэтевей, Мерил Стрип, Эмили Блант и Стэнли Туччи.