Леди Гага получила роль в продолжении культового фильма

Согласно данным СМИ, известная певица и актриса Леди Гага появится в долгожданном продолжении фильма "Дьявол носит Прада". Это еще одно доказательство того, что звезда становится новой иконой Голливуда.
Главные тезисы
- Пока не удалось узнать, какая роль досталась певице.
- Известно, что в фильме сыграют Энн Хэтэуэй, Мэрил Стрип и Эмили Блант.
Леди Гага снова на больших экранах
Новыми интересными данными поделилось издание Variety.
По словам очевидцев, певицу недавно заметили в Милане (Италия), где продолжаются съемки сиквела.
Леди Гага отправилась туда во время своего тура Mayhem Ball после четырех аншлагавых концертов в Лондоне, Великобритания.
Что важно понимать, создатели ленты пока пытаются сохранить максимальную интригу, особенно в развитии сюжета.
Несмотря на это, анонимные источники "сливают" журналистам некоторые детали нового проекта:
Также известно, что зрители смогут насладиться актерской игрой Энн Хэтевей, Мерил Стрип, Эмили Блант и Стэнли Туччи.
