Леді Гага потрапила до психлікарні — як та чому це сталося

Американська співачка Леді Гага наважилася на нові відверті зізнання. Вона розповіла про важкий період життя, коли психлікарня стала єдиним з можливих виходів.
Головні тези:
- Зірка доволі довго ігнорувала втому та свій емоційний стан.
- Вона вважає, що все могло завершитися фатально.
Леді Гага мала проблеми з психічним здоров'ям
За словами зірки, на піку своєї слава вона відчула, що сили просто покинули її.
Співачка наголосила, що почався етап вигорання:
Тривалий час зірка була переконана, що не зможе себе врятувати та пережити цю кризу.
Хоча це був дуже важкий період життя, співачка зазначає, що він зробив її набагато сильнішою. Тепер вона спокійно реагує на гейт та критику.
Зірка нарешті навчилася піклуватися про себе та відслідковувати свій емоційний стан.
