Леді Гага потрапила до психлікарні — як та чому це сталося
Леді Гага потрапила до психлікарні — як та чому це сталося

Леді Гага мала проблеми з психічним здоров'ям
Джерело:  The Rolling Stone

Американська співачка Леді Гага наважилася на нові відверті зізнання. Вона розповіла про важкий період життя, коли психлікарня стала єдиним з можливих виходів.

Головні тези:

  • Зірка доволі довго ігнорувала втому та свій емоційний стан.
  • Вона вважає, що все могло завершитися фатально.

Леді Гага мала проблеми з психічним здоров'ям

За словами зірки, на піку своєї слава вона відчула, що сили просто покинули її.

Співачка наголосила, що почався етап вигорання:

Одного разу моя сестра сказала мені: "Я більше не впізнаю свою сестру" — і я скасувала тур. Я потрапила до психіатричної лікарні. Мені потрібна була перерва. Я нічого не могла зробити… Я повністю розвалилася. Це було дуже страшно.

Тривалий час зірка була переконана, що не зможе себе врятувати та пережити цю кризу.

Мені дуже пощастило, що я жива. Я знаю, що це може звучати драматично, але ми знаємо, чим це могло закінчитися, — відверто зізналася Гага.

Хоча це був дуже важкий період життя, співачка зазначає, що він зробив її набагато сильнішою. Тепер вона спокійно реагує на гейт та критику.

Зірка нарешті навчилася піклуватися про себе та відслідковувати свій емоційний стан.

