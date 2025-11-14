Леді Гага потрапила до психлікарні — як та чому це сталося

Американська співачка Леді Гага наважилася на нові відверті зізнання. Вона розповіла про важкий період життя, коли психлікарня стала єдиним з можливих виходів.

Леді Гага мала проблеми з психічним здоров'ям

За словами зірки, на піку своєї слава вона відчула, що сили просто покинули її.

Співачка наголосила, що почався етап вигорання:

Одного разу моя сестра сказала мені: "Я більше не впізнаю свою сестру" — і я скасувала тур. Я потрапила до психіатричної лікарні. Мені потрібна була перерва. Я нічого не могла зробити… Я повністю розвалилася. Це було дуже страшно. Поширити

Тривалий час зірка була переконана, що не зможе себе врятувати та пережити цю кризу.

Мені дуже пощастило, що я жива. Я знаю, що це може звучати драматично, але ми знаємо, чим це могло закінчитися, — відверто зізналася Гага. Поширити

Хоча це був дуже важкий період життя, співачка зазначає, що він зробив її набагато сильнішою. Тепер вона спокійно реагує на гейт та критику.